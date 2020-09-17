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Отказаться от депутатского мандата было бы правильно "и по-мужски": Разумков высказался о Юрченко

Отказаться от депутатского мандата было бы правильно "и по-мужски": Разумков высказался о Юрченко
Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua
Председатель ВР Дмитрий Разумков считает, что подозреваемый во взяточничестве народный депутат Александр Юрченко должен отказаться от депутатского мандата. Об этом спикер сказал в интервью одному из телеканалов.

Разумков отметил, что вину человека определяет суд.

"Мы все видели те записи, и они, мягко говоря, вызывают реакцию в обществе... Мы видим людей, задержанных в рамках этого следствия, и здесь главное, пожалуй, не юридическое наказание, которое, я уверен, должно быть в соответствии с действующим законодательством, но я не знаю, как человеку не стыдно, потому что многие люди, в первую очередь от партии "Слуги народа", пришли на надеждах избирателей, что они будут другими", - сказал председатель ВР.

По его словам, этот "позорный случай" бросает тень на весь парламент, на всех народных депутатов.

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"И я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен был сделать, возможно, и написать заявление о сложении депутатских полномочий", - отметил Разумков.

Он добавил, что это было бы правильно "и по-мужски, и с точки зрения политика".

Разумков предположил, что после разоблачения политическая карьера Юрченко и других участников скандала завершилась.

Ранее сообщалось, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Александр Юрченко, которого обвиняют в получении взятки, должен сложить мандат.

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Все по теме:

ВР, Дмитрий Разумков, Александр Юрченко.

Автор:

Телеграф
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