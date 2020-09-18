"Ночью я мыслями с вами": Нардеп переписывалась с незнакомкой в Раде (Фото)

Народного депутата Украины Ирину Констанкевич "спалили" во время пикантной переписки на рабочем месте.

Украинские парламентарии часто попадают в неловкие ситуации во время заседаний Верховной Рады. На этот раз конфуз случился с народным депутатом из группы "За будущее", которая сегодня, 18 сентября, во время рабочего дня вела кокетливую переписку.

Журналистам Апострофа удалось заснять все детали на фото.

Ирина Констанкевич вела чат с таинственной незнакомкой, которая выражала недвусмысленную симпатию к ней.

Фото: Апостроф

"Как бы я хотела сейчас быть рядом с Вами. Сижу на полу, на одеяле, окно открытое, звезды безграничные. Я пью вино и слушаю Нино Катамадзе, ее альбом Black. Нашла в холодильнике салями к вину. А так хотелось бы сейчас, чтобы Вы угостили меня сыром. Сегодня ночью я мыслями с Вами", - пишет собеседница.

Фото: Апостроф

Далее незнакомка поинтересовалась, может ли она позвонить Констанкевич. "Жду вашего звонка каждый вечер", - ответила она.

В конце собеседница отправила Констанкевич голосовое сообщение, на которое нардеп ответила снимком в парламенте.

Напомним, что в нелепые ситуации в Раде часто попадал нардеп Илья Кива. Последний раз, он "отличился", когда был пойман на переписке с представителем госдумы РФ Владимиром Жириновским.