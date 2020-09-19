Арахамия: Для "Слуги народа" будет выгоднее проиграть местные выборы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что правящей партии выгоднее проиграть выборы, ведь в таком случае ответственность за происходящее на в городах будет лежать не на них.

"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом", - сказал Арахамия в эфире телеканала Украина 24.

Напомним, по результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 11-16 сентября 2020 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии:

партия действующего Президента Украины "Слуга народа" (25,3%),

"Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,4%),

"Европейская солидарность" Петра Порошенко (12,6%),

ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (9,1%)

"Партия Шария" (5,3%).

Очередные местные выборы в Украине состоятся 25 октября.