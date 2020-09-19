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Арахамия: Для "Слуги народа" будет выгоднее проиграть местные выборы

Арахамия: Для "Слуги народа" будет выгоднее проиграть местные выборы
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Украина 24 Фото: Твиттер
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что правящей партии выгоднее проиграть выборы, ведь в таком случае ответственность за происходящее на в городах будет лежать не на них.

"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом", - сказал Арахамия в эфире телеканала Украина 24.

Напомним, по результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 11-16 сентября 2020 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии:

  • партия действующего Президента Украины "Слуга народа" (25,3%),
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,4%),
  • "Европейская солидарность" Петра Порошенко (12,6%),
  • ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (9,1%)
  • "Партия Шария" (5,3%).

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Очередные местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

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Выборы, Слуга народа, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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