Арахамия: Для "Слуги народа" будет выгоднее проиграть местные выборы

"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом", - сказал Арахамия в эфире телеканала Украина 24.
Напомним, по результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 11-16 сентября 2020 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшие шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии:
Очередные местные выборы в Украине состоятся 25 октября.