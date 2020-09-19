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Отмена справок о несудимости для кандидатов в депутаты: Зеленский подписал законопроект

Отмена справок о несудимости для кандидатов в депутаты: Зеленский подписал законопроект
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф RBC Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий справки о несудимости для кандидатов в депутаты на местных выборах.

Речь идет о законопроекте №3995, за авторством нардепов Владимира Цабаля и Романа Лозинского (оба из партии "Голос"). 

Согласно информации на сайте Верховной Рады, документ вернули с подписью президента 18 сентября.

Парламент принял соответствующий закон 15 сентября. Решение поддержали 325 нардепов. 

Кандидаты в местные депутаты критиковали требование предоставить справку о несудимости. Они жаловались на дополнительные расходы и затянутость процесса получения справки.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины № 1256 от 29.11.2016, такую справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

"Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что в свою очередь является ограничением реализации пассивного избирательного права", - подчеркивается в ней.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

  • кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000 человек);
  • кандидатам на должность сельского, поселкового, городского головы.

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В связи с этим данный закон исключает норму Избирательного кодекса Украины, которая требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Кандидат должен указать информации о своей несудимости в автобиографии, без предоставления справки.

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Выборы, Закон, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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