Отмена справок о несудимости для кандидатов в депутаты: Зеленский подписал законопроект

Речь идет о законопроекте №3995, за авторством нардепов Владимира Цабаля и Романа Лозинского (оба из партии "Голос").
Согласно информации на сайте Верховной Рады, документ вернули с подписью президента 18 сентября.
Парламент принял соответствующий закон 15 сентября. Решение поддержали 325 нардепов.
Кандидаты в местные депутаты критиковали требование предоставить справку о несудимости. Они жаловались на дополнительные расходы и затянутость процесса получения справки.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины № 1256 от 29.11.2016, такую справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.
"Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что в свою очередь является ограничением реализации пассивного избирательного права", - подчеркивается в ней.
При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:
В связи с этим данный закон исключает норму Избирательного кодекса Украины, которая требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Кандидат должен указать информации о своей несудимости в автобиографии, без предоставления справки.