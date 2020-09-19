Отмена справок о несудимости для кандидатов в депутаты: Зеленский подписал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий справки о несудимости для кандидатов в депутаты на местных выборах.

Речь идет о законопроекте №3995, за авторством нардепов Владимира Цабаля и Романа Лозинского (оба из партии "Голос").

Согласно информации на сайте Верховной Рады, документ вернули с подписью президента 18 сентября.

Парламент принял соответствующий закон 15 сентября. Решение поддержали 325 нардепов.

Кандидаты в местные депутаты критиковали требование предоставить справку о несудимости. Они жаловались на дополнительные расходы и затянутость процесса получения справки.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины № 1256 от 29.11.2016, такую справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

"Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что в свою очередь является ограничением реализации пассивного избирательного права", - подчеркивается в ней.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000 человек);

кандидатам на должность сельского, поселкового, городского головы.

В связи с этим данный закон исключает норму Избирательного кодекса Украины, которая требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Кандидат должен указать информации о своей несудимости в автобиографии, без предоставления справки.