Скачать
Суббота, 19.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 19 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси, высадка британских десантников на Николаевщине
Итоги 19 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси, высадка британских десантников на Николаевщине
"Там есть даже девочки 2004 года рождения": Тихановская требует освободить задержанных участниц женского марша
Тихановская требует освободить задержанных участниц женского марша
Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
Не боится экстремальных температур и падений: раскрыты характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active 3
Раскрыты характеристики планшета Samsung Galaxy Tab Active 3

Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия

Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Нардеп Александр Юрченко не стал слагать депутатские полномочия после вручения ему подозрения в получении взятки.

"По состоянию на сегодня, к сожалению, другого механизма как самостоятельно, по собственной инициативе сложить мандат, нет вариантов", — сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью каналу "Украина 24". 

В то же время, по его словам, в примерах работы Верховной Рады были моменты, когда народный депутат подозревался в тех или иных действиях, он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя.

"По состоянию на сегодня таких решений народный депутат Юрченко не принимал, ко мне как к председателю ВР от него таких заявлений не поступало", — добавил глава парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народный депутат Александр Юрченко, которого поймали на взятке, и которому вручили подозрение — обязательно сядет в тюрьму.

Арахамия о нардепе Юрченко: Он должен сложить мандат, но мы не можем его заставить

Напомним, на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Верховная Рада, Коррупция, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Юрченко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В "ДНР" активизировалась раздача паспортов "республики"
02 "Ломаченко уронят": Экс-чемпион мира дал смелый прогноз на бой Василия с Лопесом (Видео)
03 Днепр-1 дома проиграл Мариуполю из-за ошибки рефери (Видео)
04 Шахтер подписал новый контракт с одним из самых дорогих футболистов УПЛ
05 Арахамия: Для "Слуги народа" будет выгоднее проиграть местные выборы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия
Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия
Глава Минфина: Возможность дефолта исключается
Глава Минфина: Возможность дефолта исключается
День в ООС: на Донбассе &quot;заглушили&quot; вражеский беспилотник
День в ООС: на Донбассе "заглушили" вражеский беспилотник
&quot;Быть мамой - самая сложная работа в мире!&quot; Джамала поделилась милыми семейными фото
"Быть мамой - самая сложная работа в мире!" Джамала поделилась милыми семейными фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь