Разумков: Нардеп Юрченко не сложил полномочия

Нардеп Александр Юрченко не стал слагать депутатские полномочия после вручения ему подозрения в получении взятки.

"По состоянию на сегодня, к сожалению, другого механизма как самостоятельно, по собственной инициативе сложить мандат, нет вариантов", — сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью каналу "Украина 24".

В то же время, по его словам, в примерах работы Верховной Рады были моменты, когда народный депутат подозревался в тех или иных действиях, он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя.

"По состоянию на сегодня таких решений народный депутат Юрченко не принимал, ко мне как к председателю ВР от него таких заявлений не поступало", — добавил глава парламента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народный депутат Александр Юрченко, которого поймали на взятке, и которому вручили подозрение — обязательно сядет в тюрьму.

Напомним, на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.