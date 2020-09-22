В семье Кернеса новые заболевшие коронавирусом: невестка рассказала, как это произошло

Коронавирус диагностировали у жены сына Геннадия Кернеса - Данила Привалова. Она лечится дома гомеопатией под присмотром врачей.

В семье мэра Харькова Геннадия Кернеса – еще один случай заболевания коронавирусом. На этот раз на COVID-19 заболела невестка политика - Юлия Привалова. Об этом сама женщина сообщила в Instagram.

Супруга Данилы Привалова, сына Кернеса, рассказала, что заболела на коронавирус.

"Многие из вас благодарит меня за мою честность, честность по отношению к вам, подписчикам, за мою натуральность, естественность. За то, что я открыто заявляю о своих позициях. Тоже ценю это качество не только в себе, но и в других людях... Так вот, у меня коронавирус", – сообщила она в соцсети.

"А еще я пью витамин С, цинк, пребиотики и пробиотики, магнезию, омега 3, витамин Д (если есть необходимость), селен", - добавила Юлия.

Стоит отметить, что неизвестно, заболели ли ее муж и дочь Александра.

Сам Геннадий Кернес на коронавирус заболел еще 15 сентября. Сообщалось, что он находился в тяжелом состоянии. После чего, самолетом его доставили в немецкую клинику "Шарите", врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и подтвердили заболевание.

Сегодня, сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский рассказал о состоянии здоровья харьковского городского головы и заявил, что тот будет участвовать в выборах.