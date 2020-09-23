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Политолог: Выдвижение кандидатов в мэры показало близость Пальчевского к людям

Политолог: Выдвижение кандидатов в мэры показало близость Пальчевского к людям
Обновлено 10:04 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Андрей Пальчевский продемонстрировал оригинальное выдвижение собственной политической силы.

Об этом пишет политолог Петр Олещук в своей колонке для издания "Комментарии".

"Наиболее оригинальное среди конкурентов выдвижения продемонстрировал лидер собственной политической силы Андрей Пальчевский. Отказавшись от "пафосных" мер, ограничившись стихийным "выдвижением" во время ординарной встречи с жителями двора на Киевской Оболони. Таким образом, выдвижение прошло максимально "просто" и даже без вроде такого привычных атрибутов как сцена, трибуна и тому подобное. Очевидно, это должно демонстрировать близость к гражданам ", - подчеркивает он.

Также политолог акцентировал внимание на пафосное выдвижении действующего мэра Виталия Кличко.

"Некоторые сумели провести достаточно масштабные партийные мероприятия. Пример - выдвижение действующего городского головы Виталия Кличко на конференции "УДАР". Это выдвижение пафосом и масштабностью, видимо, было призвано показать, "кто главный". Здесь было все: и много участников, и куча партийных флагов, а также "красная дорожка", по которой и проходили к трибуне выступающие ", - подчеркнул Петр Олещук.

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Напомним, ранее Пальчевского выдвинули кандидатом в мэры столицы.

22 сентября Пальчевский вместе с киевлянами организовал митинг за неутешительную экологическую ситуацию в городе.

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Выборы, Андрей Пальчевский.

Автор:

Телеграф
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