"Талантливая семья": в сети обсуждают выдвижение сына Королевской на выборы

Сын Натальи Королевской решил баллотироваться в депутаты Краматорского городского совета.

Сына депутатов Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислава Солода выдвинули кандидатом в депутаты Краматорского городского совета от партии ОПЗЖ.

Об этом сообщается в посте Ростислава Солода в Facebook.

Ростислав Солод родился в 2001 году. Из личной информации на странице в Facebook указано только то, что он живет в Краматорске.

В соцсети пользователи активно обсуждают столь "ранее" выдвижение: "Наверное скоро с пеленок и памперсов будут протискать своих отпрысков Раду".

А так же спрашиваю, как давно он живет в Краматорске: "С каких пор Краматорск стал "твоим" городом????? Неужели тут родился и вырос?"

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020.