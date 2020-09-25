Скачать
Пятница, 25.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Фокина бросили "на амбразуру": как Зеленский спасает свой рейтинг и в чем риски для Украины
Фокина бросили "на амбразуру": как Зеленский спасает свой рейтинг и в чем риски для Украины
Украинским пользователям ВКонтакте пригрозили полицией
Украинским пользователям ВКонтакте пригрозили полицией
Украинка Марта Костюк впервые пробилась на "Ролан Гаррос"
Украинка Марта Костюк впервые пробилась на "Ролан Гаррос"
О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины
О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины

"Талантливая семья": в сети обсуждают выдвижение сына Королевской на выборы

"Талантливая семья": в сети обсуждают выдвижение сына Королевской на выборы
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Сын Натальи Королевской решил баллотироваться в депутаты Краматорского городского совета.

Сына депутатов Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислава Солода выдвинули кандидатом в депутаты Краматорского городского совета от партии ОПЗЖ.

Об этом сообщается в посте Ростислава Солода в Facebook.

Ростислав Солод родился в 2001 году. Из личной информации на странице в Facebook указано только то, что он живет в Краматорске. 

В соцсети пользователи активно обсуждают столь "ранее" выдвижение: "Наверное скоро с пеленок и памперсов будут протискать своих отпрысков Раду".

А так же спрашиваю, как давно он живет в Краматорске: "С каких пор Краматорск стал "твоим" городом????? Неужели тут родился и вырос?"

Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Выборы, Наталья Королевская, ОПЗЖ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
02 Россия может добиться восстановления подачи воды в Крым: озвучены сценарии
03 "До 40% поражения легких": у мужа Камалии начались осложнения от коронавируса
04 Тело нашли на дне бассейна: умерла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"
05 Жвания назвал Турчинова главным виновником сдачи Крыма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото и цены на номера
Зеленский остановился в шикарном отеле в Закарпатье: фото
Штрафы отменили: в Украине изменили наказание за угон авто
Штрафы отменили: в Украине изменили наказание за угон авто
Переход на зимнее время: когда нужно переводить часы
Переход на зимнее время: когда нужно переводить часы
Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь