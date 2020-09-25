"Талантливая семья": в сети обсуждают выдвижение сына Королевской на выборы

Сына депутатов Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода Ростислава Солода выдвинули кандидатом в депутаты Краматорского городского совета от партии ОПЗЖ.
Об этом сообщается в посте Ростислава Солода в Facebook.
Ростислав Солод родился в 2001 году. Из личной информации на странице в Facebook указано только то, что он живет в Краматорске.
В соцсети пользователи активно обсуждают столь "ранее" выдвижение: "Наверное скоро с пеленок и памперсов будут протискать своих отпрысков Раду".
А так же спрашиваю, как давно он живет в Краматорске: "С каких пор Краматорск стал "твоим" городом????? Неужели тут родился и вырос?"
Напомним, местные выборы пройдут 25 октября 2020.