Выход Галушко из партии "Слуга народа": выяснились новые детали

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии из-за коррупции. Во фракции отреагировали на заявление и сказали, что это очень серьезные обвинения и проведут проверку.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Галушко заявил, что выходит из партии. По словам нардепа, борьба с коррупционерами и старыми элитами остались только словами.

В политсиле обвинения Галушко назвали серьезными и заявили, что уже начали проверку.

"Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки. Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский. По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе № 97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Там добавили, что официальное заявление о выходе из партии еще не поступало. Когда она будет — ее рассмотрят: "Подчеркиваем, что о выходе Галушко из фракции СН в парламенте речи не идет".

Под постом политсилы появились комментарии, где пользователи поддерживают Галушко: "Что проверять? Приезжайте в Луганскую область людей не брали "просто так"! Я лично подавал заявку .Хотя я являюсь самым рьяным человеком который отстаивает президента Зеленского в городе Старобельске! Читайте мои посты! Этот депутат сказал правду!".

"И я был один в городе-кто не побоялся угроз тюрьмой и был наблюдателем на участке от команды "Зе"! Я утверждаю что всё купленно и проданно!"

Но есть такие, которые и критикуют нардепа и обвиняют его в провокационных заявлениях: "Такие люди ничего не слышали о принципиальности и честь, Галушко позорит партию".

"Хорошо что он ушел, в партии должны быть принципиальные люди, борцы, а не таки приспособленцы как Галушко", - пишут пользователи.

Как сообщалось, журналисты выяснили, что по меньшей мере 15 нардепов из "Слуги народа" взяли себе в помощники жен, братьев и других родственников.