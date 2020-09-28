Россия сдуется: Украине подсказали, как вернуть Крым и Донбасс

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07:40 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Если бы страны, у которых Россия оккупировала территории, одновременно решили бы вернуть военным путем свои территории, то это был бы финал московского проекта квазиреспублик.

Такое мнение выразил журналист Роман Бочкала в своем посте в Facebook.

Он акцентировал внимание на позицию России в азербайджанско-армянском конфликте и отметил, что пока оно вялое и неубедительное. Так как именно "присутствие расшастанских войск РФ в Армении сдерживало все это время азербайджанскую армию от активных действий".

По мнению журналиста, за действиями в Нагорном Карабахе внимательно наблюдают и Донбасские "республики".

"Если РФ сейчас сдуется, это будет сигналом для Абхазий, Осетий и Приднестровий, что когда дойдёт до дела, "старший брат" может и не защитить. Донбасские "республики" наверняка тоже внимательно наблюдают" - написал журналист.

Кром того, журналист предположил когда бы пришел конец московским квазиреспубликам.

"Если бы Украина, Азербайджан, Молдавия и Грузия решили синхронно вернуть контроль над суверенными землями. Одномоментно. Военным путём. Конечно это из области фантастики. Но это и был бы финал московского проекта квазиреспублик. Воевать пришлось бы недолго", - добавил Бочкала.

Роман Бочкала - украинский журналист, побывавший в самых горячих точках мира. Афганистан, Сомали, КНДР, Либерия и прочие страны третьего мира, где десятилетиями идут гражданские войны.

Напомним, 27 сентября на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. 

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф"

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Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Донбасс.

Автор:

Телеграф
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