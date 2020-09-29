Разумков отреагировал на инициативу по борьбе с "клонами" на выборах

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал "неплохой идеей" предложение указывать в бюллетенях старую и новую фамилию кандидата, если тот сменил ее менее чем за полгода до голосования, однако не считает возможным принятие соответствующего закона до грядущих октябрьских местных выборов.

"Скажу даже не как председатель Верховной Рады, а с точки зрения политического консультанта: это неплохая идея. Но это невозможно будет сделать сегодня, перед выборами, которые состоятся 25 октября. Возможно, это надо заложить для следующих выборов. Это реальный механизм, поскольку мы уже рассматриваем вопрос об изменении отчества - такой законопроект также находится в Верховной Раде Украины. Так может быть, это и было бы правильным аргументом, чтобы не создавали клонов ... Но по состоянию на сегодняшний день этот законопроект еще не подан, а после этого надо будет 14 дней для внесения альтернативных законопроектив, далее - первое чтение, второе чтение", - рассказал Разумков в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Ранее, на согласительном совете 28 сентября, сопредседатель партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов озвучил инициативу, которой предусматривается, что, в случае изменения фамилии кандидата менее чем за полгода до выборов, указывать в избирательном бюллетене не только его новую фамилию, но и старую.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года.