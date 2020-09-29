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Уступки Кремлю не работают: Украине на примере Армении показали, чего стоит "дружба" с Россией

Уступки Кремлю не работают: Украине на примере Армении показали, чего стоит "дружба" с Россией
12:24 Сегодня Телеграф
Украинский известный блогер на примере Армении объяснил, чего стоят союзные договора с Россией.

Позиция Кремля в армянско-азербайджанской войне наглядно показывает Украине, что договора РФ по безопасности ничего не значат, когда союзник сталкивается с реальной угрозой.

Об этом в своем Facebook написал известный блогер, аниматор и сценарист Кирилл Данильченко.

"Вот тут как раз живой пример такой политики созрел. Армения в ОДКБ. Там не "прыгали с кастрюлями", не пели про гиляку и про ножи, не исполняли песню про Путина, там база в Гюмри. Русский язык, естественно. Диаспора в Москве. Одна вера. Ближе уже некуда" - пишет блогер.

Режиссер приводит в пример очередную пропагандистскую шутку Кремля: "Под сотню погибших за двое суток, пропагандистка на госзарплате, начинает тонко шутить. А если открыть российские форумы, то шутки про шашлыки, про беглецов от мобилизации и что пусть теперь Пашинян разбирается с Алиевым будут стремиться к бесконечности. Что я вам скажу - если так выглядят союзники по ОДКБ и СНГ, то не надо и врагов".

Пользователи комментируют публикацию и обсуждают военный конфликт.

Напомним, ранее военный эксперт назвал настоящую причину обострения в Нагорном Карабахе и озвучил сценарии исхода.

Как сообщалось, 27 сентября на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. 

Подробнее о конфликте двух стран читайте в материале "Телеграф"

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Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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