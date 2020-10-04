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Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется

Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Глава украинского государства подписал указ о мерах по привлечению ІТ-специалистов из Беларуси.

Для белорусских специалистов ІТ-сферы и инноваторов упростили иммиграцию в Украину.

Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский своим указом "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Отмечается, что документом предусматривается продление правительством срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси, занимающихся предпринимательской деятельностью, ІТ-специалистов,  иммиграция которых отвечает интересам Украины, до 180 дней в год.

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Также правительство должно внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий граждан Республики Беларусь. При этом необходимо предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ІТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Согласно указу, процедура регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога - будет усовершенствована.

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Также нужно признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

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Украина, Беларусь, Владимир Зеленский, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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