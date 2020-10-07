Стало известно о проблеме с лечением зараженного коронавирусом Порошенко

В интервью журналистке Янине Соколовой жена политика Марина Порошенко рассказала, что ее муж находится в больнице с двухсторонним воспалением легких. Он получает комплекс необходимого лечения.
"К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", - рассказала Марина Порошенко.
Заболевшая коронавирусом дочь Порошенко Евгения переносит болезнь намного легче, а приступы повышенной температуры легко снимаются жаропонижающими средствами.
Напомним, о том, что Порошенко заболел коронавирусом, стало известно 29 сентября.
Через несколько дней Порошенко попал в больницу с двухсторонней пневмонией.