"Пленки" Лероса: нардеп обнародовал запись разговоров якобы Тищенко и Комарницкого

Нардеп Гео Лерос обнародовал очередную порцию компрометирующих записей.

В новых записях народного депутата Гео Лероса якобы фигурируют нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий.

По словам Лероса, записи сделала Служба безопасности Украины в рамках расследования о коррупции в Киеве.

Нардеп утверждает, что запись велась, "когда Комарницкий поехал в сауну к своему партнеру". Также фигуранты пленок обсуждают заказное интервью для Тищенко с неким Антоном из "Вестей".

Напомним, ранее Гео Лерос заявлял о подготовке покушения на него и обещал показать обличительные записи.