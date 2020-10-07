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"Пленки" Лероса: нардеп обнародовал запись разговоров якобы Тищенко и Комарницкого

"Пленки" Лероса: нардеп обнародовал запись разговоров якобы Тищенко и Комарницкого
11:05 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Нардеп Гео Лерос обнародовал очередную порцию компрометирующих записей.

В новых записях народного депутата Гео Лероса якобы фигурируют нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий. 

По словам Лероса, записи сделала Служба безопасности Украины в рамках расследования о коррупции в Киеве.

Нардеп утверждает, что запись велась, "когда Комарницкий поехал в сауну к своему партнеру". Также фигуранты пленок обсуждают заказное интервью для Тищенко с неким Антоном из "Вестей".

Напомним, ранее Гео Лерос заявлял о подготовке покушения на него и обещал показать обличительные записи.

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Политика, Николай Тищенко, Гео Лерос.

Автор:

Телеграф
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