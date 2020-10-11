На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. ЦИК определила, по какому принципу будет проходить избирательный процесс на Донбассе.

25 октября по всей Украине и, в частности, на Донбассе состоятся выборы в районные советы, но есть некие отличия. В ОРДЛО не будут избирать локальные советы и глав.

Об этом рассказал представитель Центральной избирательной комиссии Юрий Мирошниченко.

В комментарии "Радио Свобода" он подчеркнул, что вокруг обоснованности выборов районных советов "была большая дискуссия".

"Но все же ЦИК, выполняя Конституцию Украины, назначила эти первые выборы в районы. И по-другому мы не могли действовать. Поэтому люди выберут себе, в частности, районные советы", - поделился он.

Напомним, в ЦИК показали, как будет выглядеть избирательный бюллетень и дали разъяснение о правильности голосования с целью обеспечения реализации равных избирательных прав граждан Украины, соблюдения принципов и основ избирательного процесса, одинакового применения положений Избирательного кодекса Украины относительно порядка заполнения избирательного бюллетеня по местным выборам.