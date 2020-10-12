Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда

Представитель фракции "Слуга народа" Александр Качура ранее заявлял, что украинской власти стоит начать обсуждать покупку российской вакцины от коронавируса. Своим заявлением он вызвал возмущение у члена Верховной Рады Елизаветы Богуцкой.
На своей странице в Фейсбуке она прокомментировала видео с заявлением Качуры.
Видео о котором высказалась нардеп:
В своем заявлении Богуцкая подчеркнула, что ей безразлично, что себе будет колоть нардеп, но то что он сказал, что "заботится о здоровье украинской нации", таким образом - это уже слишком.
Она также назвала представителя "Слуги народа" "тупым ботинком", за его предложение вакцинировать украинцев "российским полуфабрикатом".
В свою очередь Качура заявил, что подает на Богуцкую в суд, а выигранные по решению суда деньги передаст организациям переселенцев из аннексированного Крыма.
На что она ответила, встречный иск подавать не собирается, и что она с интересом придет в суд и послушает какие конкретно слова, прочитанные на ее страничке, оскорбили заявителя.
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