Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда

Народный депутат с возмущением ответила на призыв Качуры вакцинироватся российской вакциной, вследствие чего начался скандал.

Представитель фракции "Слуга народа" Александр Качура ранее заявлял, что украинской власти стоит начать обсуждать покупку российской вакцины от коронавируса. Своим заявлением он вызвал возмущение у члена Верховной Рады Елизаветы Богуцкой.

На своей странице в Фейсбуке она прокомментировала видео с заявлением Качуры.

Видео о котором высказалась нардеп:

В своем заявлении Богуцкая подчеркнула, что ей безразлично, что себе будет колоть нардеп, но то что он сказал, что "заботится о здоровье украинской нации", таким образом - это уже слишком.

Она также назвала представителя "Слуги народа" "тупым ботинком", за его предложение вакцинировать украинцев "российским полуфабрикатом".

В свою очередь Качура заявил, что подает на Богуцкую в суд, а выигранные по решению суда деньги передаст организациям переселенцев из аннексированного Крыма.

На что она ответила, встречный иск подавать не собирается, и что она с интересом придет в суд и послушает какие конкретно слова, прочитанные на ее страничке, оскорбили заявителя.

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