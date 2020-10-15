Зеленскому ответили по поводу создания свободной экономической зоны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 25 октября во время проведения местных выборов украинцам так же предложат ответить на вопрос, поддерживают ли они введение на Донбассе свободной экономической зоны. По словам украинского лидера, будет именно так, как решат украинцы.

В сети тут же начали активно обсуждать второй вопрос от президента Зеленского.

Так, журналист и правозащитник Сергей Руденко высказался по поводу второго вопроса.

Политический эксперт Виктор Таран считает что второй вопрос от президента "в очередной раз доказывает, что опрос не более чем предвыборная технология".

Телеведущий, публицист и политический деятель Антон Швец уверен что "макрофинансовая, бюджетная и налоговая политики являются очень сложными вещами и их судьбу, особенно во времена кризиса должны решать профессионалы".

Журналист Татьяна Высоцкая отметила, что "это может закончиться очень плохо, потому что подобные вещи можно очень свободно трактовать, и не в пользу Украины".

"По направлению вопросов вижу, что нас Зекоманда подводит к определенной цели. Как вариант, сдачи национальных интересов", - отметил блогер Руслан Благой.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) - это часть территории страны с четко установленными границами и принятым специальным правовым режимом. Часто особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для национальных или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - решение задач социально-экономического развития государства, отдельных регионов или отраслей.

Напомним, вчера 14октября Зеленский озвучил свой первый вопрос: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?»

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский тогда не озвучил.