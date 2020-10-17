Разговор Зеленского с Трюдо вызвал шквал шуток в сети

Зеленский провел внезапный телефонный разговор с Трюдо.

Во время своего вчерашнего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский также смог побеседовать с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщили на сайте главы государства.

Президент Турции говорил по телефону с премьером Канады, во время разговора он заявил, что у него есть сюрприз для Трюдо и передал трубку Зеленскому.

Главы стран были приятно удивлены такому формату разговора, они обменялись дружественными приветствиями и кратно обсудили вопросы общего порядка и общие проекты.

Народный депутат Виталий Чепинога в своем Фейсбуке пошутил по данному поводу.

В сети люди также отрегаировали волной юмора на такой ход событий.

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