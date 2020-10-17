Результаты ни о чем не скажут: украинцам объяснили, почему "референдум" Зеленского бесполезен

Блогер провел у себя опрос и объяснил, почему ссылаться на результаты "референдума" "не только глупо, но и вредно".

Украинский журналист и блогер Роман Шрайк объяснил, почему результаты "референдума", который будет проведен во время местных выборов 25 октября, ни о чем не скажут.

Шрайк провел опрос у себя в Телеграм и поделился его результатами в соцсети Facebook. Также он пояснил, почему в этой затее нет никакого смысла.

"Дело в том, что даже если в таком опросе примут участие 5 миллионов человек, его результаты будут куда менее достоверны, чем правильно сделанный соцопрос с 2 тысячами респондентов. Репрезентативный опрос - это когда опрашиваемых подбирают по полу, возрасту, месту жительства в соответствии со всей массой избирателей. То есть создают страну в миниатюре", - написал он.

Блогер указывает, что миллионы жителей Львова проголосуют не так, как миллионы жителей Харькова, а ответ миллионов студентов будет отличаться от ответа миллионов пенсионеров. Точно так же ответы будут варьироваться в зависимости от политических воззрений респондентов.

"То есть, само по себе количество опрошенных не важно. Важно качество выборки. А в опросе Зеленского примут участие в первую очередь сторонники Зеленского. Сторонники Порошенко скорее всего опрос проигнорируют, как поступят остальные - одному богу известно", - считает Шрайк.

Также он указал, что никто не мешает одному человеку поездить по участкам и несколько раз ответить на эти вопросы.

"Поэтому результаты всего этого титанического труда, даже если они будут честно подсчитаны, можно смело выкидывать на свалку - они не будут говорить ни о чем. Так что размахивать этими результатами не только глупо, но и вредно", - подытожил блогер.

Как сообщалось ранее, украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что введение свободной экономической зоны (СЭЗ) с Донбассом, которое предложил президент Владимир Зеленский, может грозить ему сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса.