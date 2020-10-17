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"Красная тряпка" для Кремля: стало известно, чем Зеленский разозлил Путина

"Красная тряпка" для Кремля: стало известно, чем Зеленский разозлил Путина
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф
Прорыва в двусторонних отношениях не произошло, но его никто и не ждал.

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Николая Замикулы, визит Зеленского в Турцию продемонстрировал высокий уровень понимания между Киевом и Анкарой.

"Да, он не завершился каким-то прорывом в двусторонних отношениях. Но его никто и не ожидал, – говорит Николай Замикула. – Украина и Турция годы последовательно выстраивают формат взаимодействия, основанный на учете интересов друг друга и углублении взаимовыгодного сотрудничества по нескольким стратегическим направлениям".

Впрочем, сам факт того, что Турция поддерживает Крым как часть Украины, уже – что "красная тряпка" для Кремля. Равно как высказанная Эрдоганом поддержка стремления Украины вступить в НАТО и ЕС.

"Учитывая роль Турции на международной арене (и особенно - в пределах Черноморского региона), это очень важный момент с точки зрения усиления украинских позиций на дипломатическом фронте противодействия российской агрессии", – подчеркивает Николай Замикула.

Напомним, во время своего визита в Турцию, Зеленский также смог поговорить с премьером Канады Джастином Трюдо

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Украина, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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