"Красная тряпка" для Кремля: стало известно, чем Зеленский разозлил Путина

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Николая Замикулы, визит Зеленского в Турцию продемонстрировал высокий уровень понимания между Киевом и Анкарой.
"Да, он не завершился каким-то прорывом в двусторонних отношениях. Но его никто и не ожидал, – говорит Николай Замикула. – Украина и Турция годы последовательно выстраивают формат взаимодействия, основанный на учете интересов друг друга и углублении взаимовыгодного сотрудничества по нескольким стратегическим направлениям".
Впрочем, сам факт того, что Турция поддерживает Крым как часть Украины, уже – что "красная тряпка" для Кремля. Равно как высказанная Эрдоганом поддержка стремления Украины вступить в НАТО и ЕС.
"Учитывая роль Турции на международной арене (и особенно - в пределах Черноморского региона), это очень важный момент с точки зрения усиления украинских позиций на дипломатическом фронте противодействия российской агрессии", – подчеркивает Николай Замикула.
Напомним, во время своего визита в Турцию, Зеленский также смог поговорить с премьером Канады Джастином Трюдо.