"Такие вещи не афишируются": эксперт считает, что Зеленский мог получить мощную поддержку Турции

Зеленский и Эрдоган могли обсуждать вопросы военных закупок.

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию могли обсуждаться вопросы военных закупок.

Такое мнение высказал "Телеграфу" полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов.

"Такие вещи не афишируются. Они в открытом доступе называются "военно-техническое сотрудничество". А на самом деле будет закупаться вооружение – причем взаимовыгодно", - отметил он.

Жданов напоминает, что есть значительный прогресс по разведывательно-ударным БПЛА Bayraktar. На них, в частности, могут быть установлены двигателя украинского производства. А далее там могут быть установлены и другие важные системы, изготовленные в Украине.

"В 2016-м, когда Порошенко ездил в Турцию с официальным визитом, Эрдоган предложил делать совестно боевой самолет. У них есть планер, но нет двигателя. А у нас есть "Мотор Сич", где эти двигатели можно сделать. Можно предположить, что эта тема поднималась и во время переговоров с Зеленским. В таком случае, через пару лет мы сможем увидеть совместный украино-турецкий самолет боевого назначения", – говорит Олег Жданов.

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