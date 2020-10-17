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Зеленский получил "фору" в переговорах по Крыму - военный эксперт

Зеленский получил "фору" в переговорах по Крыму - военный эксперт
Обновлено 22:57 Сб, 17 Октябрь 2020 Телеграф
По мнению эксперта, у Зеленского появилась фора в переговорах по Крыму.

Во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Украины Владимир Зеленский получил фору в переговорах по Крыму. 

Об этом рассказал "Телеграфу" военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

"Как стратегический партнер – это очень мощный союзник. Помимо второй по численности армии в НАТО Турция является ведущей страной в Ближневосточном регионе, на Южном Кавказе. Иметь такого союзника – это иметь фору в переговорном процессе по возвращению Крыма", – уверен он.

Как известно, 16 октября Зеленский встретился Эрдоганом. Главы государств договорились о продолжении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и также поддержки в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной.

Как сообщалось ранее, российский оппозиционер Леонид Гозман рассказал "Телеграфу", что Украина имеет все шансы вернуть оккупированные части востока страны, однако для этого нужно выполнить всего одно условие.

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Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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