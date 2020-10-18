Политолог рассказал о предателях в команде Медведчука

Политолог Василий Вакаров рассказал о роли во времена Майдана народного депутата, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергея Левочкина.

"Во время Майдана я был простым чиновником в аппарате Администрации президента, и я пытался, в силу своих полномочий, делать так, чтобы мое государство не пострадало от протестов. (В то время, – ред.) главой Администрации президента был Сергей Левочкин… Я работал в департаменте координации деятельности правоохранительных органов", – рассказал Вакаров в эфире программы "Голос Правды с Юрием Котом".

Политолог намекнул на причастность Левочкина и части его команды к организации Майдана.

"У нас была информация о том, что и как происходит. Понятно было, что кто-то руководит (протестами, – ред.), в том числе, и из Администрации президента. Разница была лишь в том, кто был фигурантом. Как потом оказалось, господин Левочкин сыграл свою игру", – подчеркнул Вакаров.

Он также высказал предположение, почему Виктор Янукович не уволил Левочкина после событий Майдана.

"Мне кажется, что Виктор Федорович не совсем ориентировался в ситуации, которая была в Украине; на него давили сверху и с разных сторон. Поэтому, когда Левочкин написал заявление, а Янукович его не принял, – я думаю, что он это отложил принятие этого решения. Думаю, что Янукович не знал, как ему действовать", – сказал Вакаров.

В свою очередь журналисты напоминают – "сразу после госпереворота Левочкин стал одним из лидеров оппозиции, а сейчас является одним из лидеров в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука".