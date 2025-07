"Запалював" на сцені Києва у вишиванці: як у свої 85 років виглядає ударник "Бітлз" і що про нього відомо

У "Бітлз" Старр потрапив пізніше за інших і мало не випадково

Група "Бітлз" ("The Beatles") вважається однією з найвідоміших музичних колективів в історії. Серед її учасників особливе місце посідає Рінго Старр, у якого неповторний барабанний ритм, який став невіднятною частиною звучання гурту.

Сьогодні, 7 липня, ударник "бітлів" святкує 85-річчя. Телеграф вирішив з’ясувати, як змінився музикант за роки кар’єри.

Рінго Старр — що про нього відомо

Британський музикант Рінго Старр (Річард Старкі — справжнє ім’я) народився 7 липня 1940 року в Ліверпулі (Великобританія). Його дитинство було досить важким, оскільки його другим домом стала лікарня. У 6 років музикантові зробили операцію з видалення апендициту, після якої він потрапив у кому і провів у лікарні цілий рік.

Рінго Старр у молодості, Фото: Getty Images

А в 13 років Рінго захворів на туберкульоз і ще два роки провів у санаторії. Однак саме в лікарні Старр познайомився з барабанами, не справжніми, а звичайною дитячою іграшкою, але це стало поворотним моментом у його кар’єрі.

Рінго Старр захопився грою на барабанах у юності, Фото: Getty Images

У серпні 1962 року Рінго Старр офіційно приєднався до легендарного квартету "The Beatles", замінивши Піта Беста. До цього він виступав у біт-групі Rory Storm and the Hurricanes — головному супернику "Бітлз" на ліверпульській сцені тих років.

Рінго Старр у групі "Бітлз", Фото: Getty Images

Попри те, що Рінго часто вважають "найневідомішим" учасником групи через його скромну натуру і порівняно невелику кількість вокальних партій, ця думка далека від істини. Його унікальний стиль гри на барабанах став фундаментом звучання "Бітлз", а його харизма та почуття гумору зробили його невіднятною частиною колективу. Рінго вплинув на розвиток року і донині залишається однією з найвідоміших постатей в історії музики.

Рінго Старр часто вважають "найневідомішим" учасником "Бітлз", Фото: Getty Images

Рінго виконував вокальні партії у таких відомих піснях, як "With a Little Help from My Friends", "Yellow Submarine", "Octopus’s Garden" та інших. А після розпаду легендарного гурту Старр випустив понад 20 сольних альбомів.

Рінго Старр займається сольною кар’єрою, Фото: Getty Images

Зазначимо, що у 2011 році барабанник "Бітлз" приїжджав із концертом до Києва. Своє європейське турне музикант відкрив саме концертом в Україні. Щобільше, музиканти під час виступу одягли вишиванки та викликали бурю емоцій у шанувальників.

Виступ ударника "Бітз" Рінго Старра у Києві у 2011 році

Рінго Старр публічно не робив прямих заяв про війну в Україні, проте на початку повномасштабного вторгнення Росії він закликав до миру, опублікувавши пост із фразою "Чому ми не можемо жити у мирі?" та традиційним для нього закликом "Peace and Love".

Як зараз виглядає Рінго Старр і чим займається

Рінго Старр і Пол Маккартні — єдині учасники легендарного гурту The Beatles, які нині живуть. І ударник Рінго, бувши найстаршим із “бітлів”, продовжує активно виступати та надихати шанувальників у всьому світі.

Рінго Старр продовжує виступати на сцені, Фото: Getty Images

Сьогодні Рінго відзначає 85 років, але, за його словами, у душі йому все ще 24. Він стверджує, що, дивлячись у дзеркало, не бачить вік: "Я ніколи не ставав старшим за 24 роки".

Як зараз виглядає музикант Рінго Старр, Фото: Getty Images

У січні 2025 року Рінго випустив альбом у стилі кантрі під назвою Look Up, який став його першим студійним релізом за понад п’ять років. Альбом досяг першого місця в британському чарті кантрі-альбомів та отримав позитивні відгуки критиків.

У вересні 2025 року ексучасник "Бітлз" та його All Starr Band вирушать в осінній тур по містам США.

Рінго Старр виповнилося 85 років, Фото: Getty Images

Рінго продовжує жити у Лос-Анджелесі, насолоджуючись сімейним життям. Він одружений на Барбарі Бах, актрисі та музикантці, з якою одружений з 1981 року. У пари двоє дітей. Рінго не вживає алкоголь, не курить, а веде здоровий спосіб життя, бере участь у музичних проєктах та підтримує близькі стосунки з колегою Полом Маккартні.

Рінго Старр разом із дружиною Барбарою, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як змінився Адріано Челентано і куди він зник. Легендарного секс-символа тепер не впізнати.