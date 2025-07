"Зажигал" на сцене Киева в вышиванке: как в свои 85 лет выглядит ударник "Битлз" и что о нем известно

В "Битлз" Старр попал позже остальных и едва ли не случайно

Группа "Битлз" ("The Beatles") считается одной из самых легендарных музыкальных коллективов в истории. Среди ее участников особое место занимает Ринго Старр, который задавал неповторимый барабанный ритм, ставший неотъемлемой частью звучания группы.

Сегодня, 7 июля, ударник "битлов" празднует 85-летие. "Телеграф" решил выяснить, как изменился музыкант за годы карьеры.

Ринго Старр — что о нем известно

Британский музыкант Ринго Старр ( Ричард Старки — настоящее имя) родился 7 июля 1940 года в Ливерпуле (Великобритания). Его детство было достаточно тяжелым, поскольку его вторым домом стала больница. В 6 лет музыканту сделали операцию по удалению аппендицита, после которой он попал в кому и провел в больнице целый год.

Ринго Старр в молодости, Фото: Getty Images

А в 13 лет Ринго заболел туберкулезом и еще два года провел в санатории. Однако именно в больнице Старр впервые познакомился с барабанами, не настоящими, а обычной детской игрушкой, но это стало поворотным моментом в его карьере.

Ринго Старр увлекся игрой на барабанах в юности, Фото: Getty Images

В августе 1962 года Ринго Старр официально присоединился к легендарному квартету "The Beatles", заменив Пита Беста. До этого он выступал в бит-группе Rory Storm and the Hurricanes — главном сопернике "Битлз" на ливерпульской сцене тех лет.

Ринго Старр в группе "Битлз", Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Ринго часто считают самым "неизвестным" участником группы из-за его скромной натуры и сравнительно небольшого количества вокальных партий, это мнение далеко от истины. Его уникальный стиль игры на барабанах стал фундаментом звучания "Битлз", а его харизма и чувство юмора сделали его неотъемлемой частью коллектива. Ринго оказал огромное влияние на развитие рока и по сей день остается одной из самых узнаваемых фигур в истории музыки.

Ринго Старр часто считают самым "неизвестным" участником "Битлз", Фото: Getty Images

Ринго исполнял вокальные партии в таких известных песнях, как "With a Little Help from My Friends", "Yellow Submarine", "Octopus’s Garden" и других. А после распада легендарной группы Старр выпустил более 20 сольных альбомов.

Ринго Старр занимается сольной карьерой, Фото: Getty Images

Отметим, что в 2011 году барабанщик "Битлз" приезжал с концертом в Киев. Свое европейское турне музыкант открыл именно концертом в Украине. Более того, музыканты во время выступления надели вышиванки и вызвали бурю эмоций у поклонников.

Выступление ударника "Битз" Ринго Старра в Киеве в 2011 году

Ринго Старр публично не делал прямых заявлений о войне в Украине, однако в начале полномасштабного вторжения России он призвал к миру, опубликовав пост с фразой "Почему мы не можем жить в мире?" и традиционным для него призывом "Peace and Love".

Как сейчас выглядит Ринго Старр и чем занимается

Ринго Старр и Пол Маккартни — единственные ныне живущие участники легендарной группы "The Beatles". И ударник Ринго, являясь самым старшим из "битлов", продолжает активно выступать и вдохновлять поклонников по всему миру.

Ринго Старр продолжает выступать на сцене, Фото: Getty Images

Сегодня Ринго отмечает 85 лет, но, по его словам, в душе ему все еще 24. Он утверждает, что, глядя в зеркало, не видит возраст: "Я никогда не становился старше 24 лет".

Как сейчас выглядит музыкант Ринго Старр, Фото: Getty Images

В январе 2025 года Ринго выпустил альбом в стиле кантри под названием Look Up, который стал его первым студийным релизом за более чем пять лет. Альбом достиг первого места в британском чарте кантри-альбомов и получил положительные отзывы критиков.

В сентябре 2025 года экс-участник "Битлз" и его All Starr Band отправятся в осенний тур по США.

Ринго Старр исполнилось 85 лет, Фото: Getty Images

Ринго продолжает жить в Лос-Анджелесе, наслаждаясь семейной жизнью. Он женат на Барбаре Бах, актрисе и музыкантке, с которой состоит в браке с 1981 года. У пары двое детей. Ринго не употребляет алкоголь, не курит, а ведет здоровый образ жизни, участвует в музыкальных проектах и поддерживает близкие отношения с коллегой Полом Маккартни.

Ринго Старр вместе с женой Барбарой, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как изменился Адриано Челентано и куда он пропал. Легендарного секс-символа теперь не узнать.