Скачать
Воскресенье, 18.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россия пытается высмеять и ослабить Украину: что должен понять Зеленский после «пародии» Галкина
Россия пытается высмеять и ослабить Украину: что должен понять Зеленский после «пародии» Галкина
Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными
Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными
Захват Херсонской области и массовая депортация: на что способна Россия для решения водной проблемы Крыма
Захват Херсонской области и массовая депортация: на что способна Россия для решения водной проблемы Крыма
"Быть знаменитым некрасиво": Усик словами Пастернака прокомментировал поражение Ломаченко
"Быть знаменитым некрасиво": Усик словами Пастернака прокомментировал поражение Ломаченко

Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными

Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - 4ТЕХНО
Угроза атаки России на Херсонскую область снизилась, но не исчезла полностью.

Украинские, американские и европейские чиновники и эксперты на протяжении лета 2020 года неоднократно говорили, что Россия может пойти на захват Херсонской области, используя дефицит воды в Крыме как предлог для атаки. 

"Для этого РФ существенно усилила военную логистику в Крыму и могла прикрыться учениями "Кавказ-2020" для переброски и наращивания своих сил", - рассказал "Телеграфу" бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин

Однако, по его словам, к моменту предполагаемого нападения произошел ряд событий, которые осложнили реализацию российского плана. 

"Это и противостояние в Беларуси, вынуждающее РФ отвлекать свои военные силы на данное направление. И обострение конфликта в Нагорном Карабахе, очевидно вынудившее РФ оставить на Кавказе подразделения, предназначавшиеся для Крыма. Не стоит забывать и о ряде других моментов, которые крайне неудачно складываются для Кремля: "Северный поток-2", отравление Навального, президентские выборы в США и прочее", - говорит Бабин.  

По его мнению, в Украине тоже был предпринят ряд системных мер противодиверсионного и оборонного характера на южном направлении. Однако он отмечает, что все вышеперечисленное снижает угрозу, но не устраняет полностью. 

Как сообщалось ранее, глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский рассказал "Телеграфу", каким образом Россия может решить проблему нехватки воды в оккупированном Крыму

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Вода, Россия, Крым, Херсонская область, Оккупированный Крым, Борис Бабин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России назвали условие, при котором Путин отдаст Украине Донбасс
02 Это предательство национальных интересов: в России оценили возможность «обмена» Крыма на Донбасс
03 Ненавидят "ЛНР" и боятся возвращения Украины: Зеленскому указали на важный момент с настроениями жителей ОРДЛО
04 "Красная тряпка" для Кремля: стало известно, чем Зеленский разозлил Путина
05 Много изувеченных машин: в сеть попали видео масштабных аварий на окраинах Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ненавидят &quot;ЛНР&quot; и боятся возвращения Украины: Зеленскому указали на важный момент с настроениями жителей ОРДЛО
Ненавидят "ЛНР" и боятся возвращения Украины: Зеленскому указали на важный момент с настроениями жителей ОРДЛО
Берег усеян дохлой рыбой: в сеть попало видео нового экологического ЧП в России
Берег усеян дохлой рыбой: в сеть попало видео нового экологического ЧП в России
Азербайджан захватил позиции армянского спецназа: операция попала на видео
Азербайджан захватил позиции армянского спецназа: операция попала на видео
&quot;Развлеклись, как могли&quot;: как прошла первая годовщина свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко
"Развлеклись, как могли": как прошла первая годовщина свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь