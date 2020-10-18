Путину сейчас не до этого: в Украине оценили вероятность захвата Херсонской области российскими военными

Угроза атаки России на Херсонскую область снизилась, но не исчезла полностью.

Украинские, американские и европейские чиновники и эксперты на протяжении лета 2020 года неоднократно говорили, что Россия может пойти на захват Херсонской области, используя дефицит воды в Крыме как предлог для атаки.

"Для этого РФ существенно усилила военную логистику в Крыму и могла прикрыться учениями "Кавказ-2020" для переброски и наращивания своих сил", - рассказал "Телеграфу" бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Однако, по его словам, к моменту предполагаемого нападения произошел ряд событий, которые осложнили реализацию российского плана.

"Это и противостояние в Беларуси, вынуждающее РФ отвлекать свои военные силы на данное направление. И обострение конфликта в Нагорном Карабахе, очевидно вынудившее РФ оставить на Кавказе подразделения, предназначавшиеся для Крыма. Не стоит забывать и о ряде других моментов, которые крайне неудачно складываются для Кремля: "Северный поток-2", отравление Навального, президентские выборы в США и прочее", - говорит Бабин.

По его мнению, в Украине тоже был предпринят ряд системных мер противодиверсионного и оборонного характера на южном направлении. Однако он отмечает, что все вышеперечисленное снижает угрозу, но не устраняет полностью.

Как сообщалось ранее, глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский рассказал "Телеграфу", каким образом Россия может решить проблему нехватки воды в оккупированном Крыму.