У Зеленского заговорили о сокращении армии: полная ли это "зрада"?

Эксперты допускают, что такой план имеет право на жизнь, но есть условие

Представители «Слуги Народа», в частности, руководитель фракции СН Давид Арахамия, заговорили о необходимости сокращения армии. Мол, увеличение боеспособности необходимо проводить за счет переоснащения, но при этом уменьшая количество военнослужащих. Насколько аргументирована такая позиция? Какие риски она несет? Как ее воспринимают сами представители ВСУ? «Телеграф» разбирался в ситуации вместе с экспертами.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что с точки зрения строительства вооруженных сил в нынешних условиях, сокращение личного состава возможно. Но и при условии, что армия будет перевооружена, переоснащена и соответствующим образом обеспечена.

«Поэтому такой вариант (сокращение количества военнослужащих) возможен на перспективу. Когда значительно увеличится потенциал и эффективность армии, – подчеркивает Романенко. – Когда ВСУ перерастут из количества в качество. Но для этого нужны серьезные финансы – чтобы и обеспечить нашу армию техникой нового века, и обучить с ней обращаться».

По словам генерал-лейтенанта, у Украины сейчас тяжелое положение в этом смысле. Нам нужно обновлять чуть ли не все военно-морские силы. Катерным составом хотя бы - на корабли средств нет.

«Военно-воздушные силы нуждаются в замене 5 типов самолетов на новые универсальные летательные аппараты, – продолжает Романенко. – Сами мы производить их не можем. Лучший на данный момент вариант – кооперация. Чтобы не приходилось приобретать те же F-16. И собирать новые самолеты лучше на нашей территории, с участием наших предприятий».

Также, по мнению эксперта, нужна автоматизация системы управления во всех видах ВСУ.

«Это уже известно ПВО, авиации. А вот для сухопутных войск – нечто новое. В общем, нужны немалые средства для оснащения армии. Тогда реформирование, в том числе с уменьшением личного состава, будет иметь смысл», – считает Романенко.

Бывший разведчик, сотрудник благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук признался, что шокирован заявлением Арахамии.

«Вроде, не дурной мальчик. Был в свое время у истоков проектного Офиса при Минобороны. Должен знать все проблемы армии, ведь с тех пор ничего не поменялось, – поясняет Рымарук. – Если мы обсуждаем перевооружение - это введение дополнительных единиц в штат. То есть, остается проблема с расширением войск. Мы говорим, что у нас маленький флот и нужно больше кораблей. Просим их у международных партнеров. Нам дают. И тут звучат заявления, что нужно сокращать армию... Наоборот - штат надо увеличивать, потому что нужны люди, которые будут управлять этими кораблями. Нужно набирать, учить, давать штурвал новым подразделениям, новым людям».

То же самое, подчеркивает сотрудник БФ, касается самолетов.

«Мы заявляем, что рассматриваем возможность закупки новых самолетов Tucano. Соответственно, нужны новые летчики под них. Списывать старые самолеты - не вариант. Их нужно просто перевооружить. А так - они нормальная боевая единица. И так - в очень многих направлениях, где численность личного состава однозначно нужно расширять», – считает Рымарук.

По его словам, лучше бы Давид Арахамия вместе с комитетом обороны заморочился оттоком личного состава.

«Потому что на сегодняшний день у нас критический отток личного состав из ВСУ, – уверяет Рымарук. – Из-за того что очень маленькая зарплата, плохое, соцобеспечение, зато огромная украинская бумажная армия, непрофессиональные командиры. Ну, а сэкономленных на сокращении личного состава (и соответственного – зарплат) денег не хватит даже на разработку самого простого, дешевого вида пехотного вооружения. Непрофессионализм Арахамии в данном вопросе меня поражает».

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что вопросы призыва (в том числе его отмены), сокращения вооруженных сил следует обсуждать на высшем уровне. С участием профессионалов.

«В дискуссии должны принимать участие представители Минобороны, Генштаба, Совета нацбезопасности и обороны, а также парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Мы должны сами понять, какую армию хотим видеть в Украине? И тут есть два пути», – отмечает эксперт.

Первый, по его словам, - это большая армия. Численностью 240-250 тысяч человек. Но тратящая порядка 65-70% своего бюджета на содержание, а не на развитие.

Второй путь – армия меньшей численностью (порядка 200 тысяч человек), но состоящая преимущественно из контрактников, которые будут получать хорошую зарплату, новое вооружение и средства защиты, экипировку. Буду хорошо мотивированы. У них будет служебное и постоянное жилье. Они будут постоянно на учениях, с новым вооружениям.

«Если пойти по пути обеспечения армия постоянно растущим финансированием, параллельно с этим несколько сократив численный состав, но дав лучшее новое вооружение, уделив внимание больше развитию и обучению - тогда эта дискуссия и такой подход может иметь место, – уверен Мусиенко. – Нужно отбросить ура-патриотизм и подумать - возможно, такой сценарий имеет право на жизнь».

Отметим, что вопросы военно-технического сотрудничества Украины и Турции обсуждались во время недавней встречи Зеленского с Эрдоганом.

Автор: Андрей Питонов.