Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением: стали известны главные тезисы

В традиционном ежегодном послании президент Украины Владимир Зеленский сделает акцент на необходимости для украинцев соблюдать карантинные меры по защите от коронавируса, а также поговорит о перспективах решения проблем Донбасса и Крыма.

Во вторник, 20 октября, президента Украины Владимира Зеленского в стенах Верховной Рады Украины выступит с традиционным посланием главы государства. Ключевыми темами его послания будет создание формата "Крымская платформа", целю объединения станет и возвращение полуострова Украине и защита прав крымчан в условиях аннексии. В Офисе президента намекнули, что эту инициативу украинская сторона уже обсудила со странами ЕС, Канадой, Турцией, Великобританией, заручившись их поддержкой. Также Зеленский будет говорить, что Донбассу нужна стратегия развития экономики, которая включит в себя преимущества налоговые и таможенные, арбитраж по международным стандартам, возможности страхования военно-политических рисков для инвесторов.

- На свободных территориях Донецкой и Луганской области мы строим новый Донбасс, сильный, современный, безопасный и богатый, - цитирует собеседника в ОП агентство "Интерфакс". - Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия, нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, работа над которой уже началась.

Также президент планируют сообщать народным депутатам о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона и развеет слухи о сокращении финансирования армии в 2021 году.

Не оставит без внимания Владимир Зеленский и эпидситуацию по коронавирусу, так как показатели заболеваемости продолжают расти, а больницы во всех регионах Украины переполнены.

- Адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики, но это не отменяет элементарные правила, - отметил источник в ОП. - Президент намерен обратиться к гражданам, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят маски, или делают это для галочки.

Накануне, как сообщал "Телеграф", во время встречи с религиозными лидерами Украины президент сообщил, что жесткий карантин в Украине будет введен снова, если число заболевших за сутки превысит 9,5 тысяч человек.