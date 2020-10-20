Скачать
Вторник, 20.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Зеленского заговорили о сокращении армии: полная ли это "зрада"?
У Зеленского заговорили о сокращении армии: полная ли это "зрада"?
В Украине снова введут жесткий карантин: Зеленский озвучил условие
В Украине снова введут жесткий карантин: Зеленский озвучил условие
Вакцинация во время пандемии COVID-19: медики дали ответ на главные вопросы
Вакцинация во время пандемии COVID-19: медики дали ответ на главные вопросы
Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать
Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать

Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением: стали известны главные тезисы

Зеленский выступит в Раде с ежегодным обращением: стали известны главные тезисы
07:25 Сегодня Телеграф Фото: Офис президента Украины
В традиционном ежегодном послании президент Украины Владимир Зеленский сделает акцент на необходимости для украинцев соблюдать карантинные меры по защите от коронавируса, а также поговорит о перспективах решения проблем Донбасса и Крыма.

Во вторник, 20 октября, президента Украины Владимира Зеленского в стенах Верховной Рады Украины выступит с традиционным посланием главы государства. Ключевыми темами его послания будет создание формата "Крымская платформа", целю объединения станет и возвращение полуострова Украине и защита прав крымчан в условиях аннексии. В Офисе президента намекнули, что эту инициативу украинская сторона уже обсудила со странами ЕС, Канадой, Турцией, Великобританией, заручившись их поддержкой. Также Зеленский будет говорить, что Донбассу нужна стратегия развития экономики, которая включит в себя преимущества налоговые и таможенные, арбитраж по международным стандартам, возможности страхования  военно-политических рисков для инвесторов. 

- На свободных территориях Донецкой и Луганской области мы строим новый Донбасс, сильный, современный, безопасный и богатый, - цитирует собеседника в ОП агентство "Интерфакс". - Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия, нужна стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, работа над которой уже началась. 

Также президент планируют сообщать народным депутатам о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона и развеет слухи о сокращении финансирования армии в 2021 году. 

Не оставит без внимания Владимир Зеленский и эпидситуацию по коронавирусу, так как показатели заболеваемости продолжают расти, а больницы во всех регионах Украины переполнены

- Адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики, но это не отменяет элементарные правила, - отметил источник в ОП. - Президент намерен обратиться к гражданам, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят маски, или делают это для галочки.

Накануне, как сообщал "Телеграф", во время встречи с религиозными лидерами Украины президент сообщил, что жесткий карантин в Украине будет введен снова, если число заболевших за сутки превысит 9,5 тысяч человек

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Крым, Донбасс, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
02 Катастрофа самолета МАУ: Иран готов выплатить компенсации родственникам погибших
03 Суд запретил распространять книгу Кипиани о Стусе и признал недостоверной информацию о Медведчуке - заявление ОПЗЖ
04 Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский идет на местные выборы
05 Появилась карикатура на решение суда по книге Кипиани в пользу Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сухо, но прохладно: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Сухо, но прохладно: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
В США отказались использовать аппараты ИВЛ, полученные от России: те оказались слишком ненадежными
В США отказались использовать аппараты ИВЛ, полученные от России: те оказались слишком ненадежными
Поломка iPhone 12: сколько будет стоит замена экрана на смартфоне
Поломка iPhone 12: сколько будет стоит замена экрана на смартфоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь