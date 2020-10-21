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Не дай бог понос: стало известно, сколько военных охраняют депутатов Зеленского на Донбассе

Не дай бог понос: стало известно, сколько военных охраняют депутатов Зеленского на Донбассе
14:30 Сегодня Телеграф

Массовый выезд нардепов от пропрезидентской партии на Донбасс, произошел утром, 21 октября. Судя по фото, размещенным в соцсетях, из Киева в Константиновку слуги народа отправились в первом классе поезда «Интерсити». Цена билета в этом случае составляет 918 гривен, для сравнения во втором классе – 411 гривен. Справедливый вопрос, который возник у простых граждан, кто оплачивал дорогу. Если проездные билеты покупались за счет бюджета, то вполне можно было бы сэкономить.

Но больше всего негодование у пользователей соцсетей вызвал другой факт, ведь нардепам с учетом их статуса в зоне проведении Операции объединенных сил (ООС) необходимо обеспечить безопасность и к этому будут привлечены сотни военнослужащих. 

- За малейшие проблемы со здоровьем, автоматом открывается уголовное дело. Каждому охрану и безопасность. И не дай Бог понос начнется у какого-то Тищенко. Скажут, что отравили, - приводит пример варианта развития событий блогер Роман Доник.

 Журналист Назар Приходько подчеркивает, что на сотню депутатов придется тысяча военных и иронично замечает, что армии нашли «правильное» применение.

 

В свою очередь Алена Яхно считает, что не каждый разберется зачем эта толпа бездельников и тунеядцев прется на передовую, предполагая что это такой план «Б» от президента по вопросу Донбасса.

А в блоге "В сухом остатке" поездке нардепов в зону ООС и вовсе посвящают юмористическое стихотворение, напоминая слова заместителя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук о том, что все это добровольно. 

В комментариях пользователи откровенно издеваются на идеей "Слуг народа" попасть на передовую за несколько дней до выборов и в разгар пандемии коронавируса:

"Может пусть поработают наглядными пособиями по части "припинення вогню"? Прямо перед российскими войсками их в шеренгу выстройте". 

"Какое КПД от этих хаотичных движений? То Кривой Рог - министерство экологии, потом экоинспекция. Теперь святая сотня на Донбасс... крестовый поход... Люди умирают в коридорах больниц. Врачей нет. Лекарств нет. Координации по реагированию на пандемию НЕТ вообще".

"Але Зеленський і тут збрехав. Обіцяв 120 депутатів від Слуг народу. Кравчук сьогодні вже написала "близько 100". По факту кажуть в районі 70-ти. Отже, з фракції із понад 250 депутатів поїхало на донбас менше третини - 70 депутатів. Не така вже й грандіозна подія!"

Также 21 октября стало известно, что представители партии "Слуга народа" инициируют отмену второго тура на местных выборах, которые пройдут 25 октября. 

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Депутаты, Донбасс, Зеленский.

Автор:

Телеграф
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