Я поел и в каске. "Слуга народа" Мовчан показал фото с передовой – там увидели насмешку над героями АТО

Нардеп неудачно пошутил, сделав снимок на передовой. И удаление фото не поумерило гнев украинцев.

Депутат от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан во время двухдневной поездки в зону проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сделал фото в бронежилете и каске, сопроводив его шуточной подписью. Этот снимок вызвал волну негодования в сети, в первую очередь у тех, кто защищал Украину на Донбассе с оружием в руках, а также добровольных помощников армии.

Волонтер Светлана Алексеева объяснила, что для депутата ВР, которого вместе с коллегами охраняют на Донбассе сотни бойцов, такое селфи выглядит как насмешка над армией и является подменой реальности.

"Фотки с подписью: "Мама, я поел и в шапке" были одним из стёбных сигналов бойцов с передовой, когда там творился сущий ад. Подобные фотки присылали домой и иногда волонтёрам: "Не переживай за меня, всё нормально, я в безопасности" - такой вот маленький трогательный обман", - объяснила свое возмущение Светлана.

В комментариях автора поддерживают, отмечая, что по всей видимости "такой перформанс был устроен специально, чтобы превратить войну в шоу", а также предполагают, что в команду набирали людей по уровню цинизма.

Также комментаторы отмечают, что не видят никакой логики в такой массовой поездке депутатов на Донбасс, считая подобную инициативу подходящей только для того, чтобы устроить "какой-то треш на линии разграничения".

На странице депутата спорное фото исчезло еще вчера, а комментарии под другими снимками, по словам пользователей, активно удаляются. Но возмущенные люди продолжают писать, что думаю о снимке, используя скриншоты.

Как сообщал "Телеграф", на Донбасс команда депутатов отправилась первым классом и ее безопасность в зоне ООС будут обеспечивать тысяча военнослужащих.