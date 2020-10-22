Украина не будет церемониться с "колонизаторами" после возвращения Крыма

На данный момент, РФ за годы оккупации завезла сотни тысяч "колонизаторов" на полуостров, но никто из них не является частью настоящего населения Крыма.
Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал экс-нардеп и бывший высокопоставленный чиновник власти Крыма Андрей Сенченко.
По его словам, опираясь на законодательство Украины, "все это – граждане РФ, незаконно въехавшие на территорию нашего полуострова."
А при освобождении Крыма они будут должны организованно и в кратчайшие сроки покинуть полуостров. "Иначе будут депортированы как нелегальные мигранты", отмечает Андрей Сенченко.
Больше о перспективах возвращения Крыма в Украину читайте в материале "Телеграфа": Россия переселила в Крым полмиллиона своих граждан: поможет ли новый план Зеленского вернуть полуостров.