Украина не будет церемониться с "колонизаторами" после возвращения Крыма

Какова будет судьба россиян "колонизировавших" Крым - рассказал бывший высокопоставленный чиновник крымской власти.

На данный момент, РФ за годы оккупации завезла сотни тысяч "колонизаторов" на полуостров, но никто из них не является частью настоящего населения Крыма.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал экс-нардеп и бывший высокопоставленный чиновник власти Крыма Андрей Сенченко.

По его словам, опираясь на законодательство Украины, "все это – граждане РФ, незаконно въехавшие на территорию нашего полуострова."

А при освобождении Крыма они будут должны организованно и в кратчайшие сроки покинуть полуостров. "Иначе будут депортированы как нелегальные мигранты", отмечает Андрей Сенченко.

Больше о перспективах возвращения Крыма в Украину читайте в материале "Телеграфа": Россия переселила в Крым полмиллиона своих граждан: поможет ли новый план Зеленского вернуть полуостров.