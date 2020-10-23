Зеленский наехал на самого себя и насмешил пользователей сети (видео)

Владимир Зеленский сразу прогнозировал итальянский путь развития эпидемии коронавируса в Украине, а потом передумал.

В сети продолжают обсуждать свежее интервью Владимира Зеленского четырем украинским телеканалам. Журналист Богдан Амосов поймал президента на несоответствии его высказывания о ситуации с коронавирусом в Украине.

Как видно на видео, Зеленский сам себе противоречит.

"Недавно я смотрел, и кто-то из политиков сказал: "У нас будет как в Италии". Это поверхностный человек", - заявил он в интервью "Осень 2020".

А при более раннем общении с журналистами президент оказывается тем самым поверхностным человеком, который ожидает в Украине итальянский сценарий.

"Если не выдержат наши медики, у нас будет то, что в Италии. Все это знают".

"Человек-оркестр" и "человек-поверхня" - такие эпитеты по отношению к Зеленскому есть в комментариях к видео.

Владимир Зеленский в интервью также заявил, что украинская медицина может выдержать около 15 тысяч новых инфицированных в сутки. На данный момент этот показатель в половину меньше.