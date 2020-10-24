Сбудется мечта Путина: названа цена уступок Украины по Донбассу

Украине стоит отказаться от идеи уступок по Донбассу, чтобы не потерять государственность.

Об этом "Телеграфу" рассказал конфликтолог Григорий Перепелица.

"Нужно понимать, что есть такие конфликты, которые в принципе невозможно урегулировать. Когда антагонизм интересов между воюющими сторонами так велик, что никто на уступки не пойдет. Либо это будут уступки сродни капитуляции", - начал он.

Эксперт вспомнил, как за эти идеи выступали Сивохо, Фокин и Кравчук, и объяснил, почему они были неправы.

"Уступки, в результате которых РФ перестала бы быть стороной конфликта, а в тело Украины всунут опухоль ОРДЛО с правом блокировать наши внешнеполитические устремления", – заявил он.

Перепелица пояснил, что подобное "фактически приведет к ликвидации украинской государственности, о чем так мечтает Россия".

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