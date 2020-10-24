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Сбудется мечта Путина: названа цена уступок Украины по Донбассу

Сбудется мечта Путина: названа цена уступок Украины по Донбассу
Обновлено 08:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Украине стоит отказаться от идеи уступок по Донбассу, чтобы не потерять государственность.

Об этом "Телеграфу" рассказал конфликтолог Григорий Перепелица.

"Нужно понимать, что есть такие конфликты, которые в принципе невозможно урегулировать. Когда антагонизм интересов между воюющими сторонами так велик, что никто на уступки не пойдет. Либо это будут уступки сродни капитуляции", - начал он.

Эксперт вспомнил, как за эти идеи выступали Сивохо, Фокин и Кравчук, и объяснил, почему они были неправы.

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"Уступки, в результате которых РФ перестала бы быть стороной конфликта, а в тело Украины всунут опухоль ОРДЛО с правом блокировать наши внешнеполитические устремления", – заявил он.

Перепелица пояснил, что подобное "фактически приведет к ликвидации украинской государственности, о чем так мечтает Россия".

Больше об этом читайте в материале "Телеграфа": Чем показательна война за Нагорный Карабах и применима ли тактика Азербайджана для освобождения Донбасса

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Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, Григорий Перепелица.

Автор:

Телеграф
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