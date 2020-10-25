Ночь выборов с Савиком Шустером: прямая трансляция онлайн (видео)

В Украине 25 октября состоялись местные выборы, на которых, по результатам экзитполов, побеждают действующие мэры городов. При этом явка была достаточно низкая.

На канале "Украина24" в прямом эфире идет "Ночь выборов с Савиком Шустером". Смотреть его можно в нашей трансляции.

Напомним, не обошлось без курьезов - кабинки для голосования на ряде избирательных участков были сделаны из подручных материалов.

В Киеве Виталий Кличко набирает около 46%, в Днепре у Бориса Филатова около 45%, в этих городах пройдет второй тур. Yесмотря на серьезную болезнь и слухи о смерти, Геннадий Кернес набирает в Харькове почти 60% и уверенно побеждает в один тур.