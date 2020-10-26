Скачать
Понедельник, 26.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Зеленая лодка" пошла ко дну: почему "фишечки" Зеленского не сработали и что ждет "Слугу народа" и Украину в целом
"Зеленая лодка" пошла ко дну: почему "фишечки" Зеленского не сработали и что ждет "Слугу народа" и Украину в целом
Страна на грани раскола: названа наибольшая угроза выборов в Украине
Страна на грани раскола: названа наибольшая угроза выборов в Украине
У Зеленского опубликовали результаты ответов на "5 вопросов" в день выборов
У Зеленского опубликовали результаты ответов на "5 вопросов" в день выборов
Азербайджан подбирается к "столице" Нагорного Карабаха: где сейчас идут бои
Азербайджан подбирается к "столице" Нагорного Карабаха: где сейчас идут бои

Что показал опрос Зеленского и почему его результат никому не нужен?

Что показал опрос Зеленского и почему его результат никому не нужен?
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter - Остап Михайловский

В президентском опросе в день выборов приняли участия очень мало избирателей. И хоть представители “Слуги народа” заявляют о 5 миллионах участников, очевидно, что цифра явно завышена.

Такое мнение в комментарии «Телеграфу» высказал Алексей Гарань - профессор политологии Киево-Могилянки, научный директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

Напомним, что согласно данным группы "Рейтинг", больше всего те, кто принял участие в опросе, поддержали сокращение числа народных депутатов до 300 (95% опрошенных). Далее, по ниспадающей, идет поддержка пожизненного срока для арестованных за коррупцию в особо крупных размерах (81%), право Украины на использование гарантий безопасности, установленных Будапештским меморандумом, для восстановление территориальной целостности поддерживает (78%), легализация медицинского каннабиса (70%). Меньше всего голосов получило предложение о создании свободной экономической зоны на Донбассе (45% опрошенных).

Но эти данные точно не отображают настроения большинства украинцев, подчеркивает Алексей Гарань.

Алексей Гарань

Алексей Гарань, Фото: Википедия.

«Основываясь на приведенных цифрах некоторые уже заявили, что проголосовали две трети тех, кто пришел на выборы. На самом деле группа "Рейтинг" сообщила, что лишь 46% из тех, кто пришел на выборы, приняли участие в опросе. А учитывая, что на выборы пришло всего 37% тех, кто обладает правом голоса, мы получаем, лишь 17% избирателей, принявших участие в пяти "фишечках" от Зеленского. Между тем, некоторые каналы сейчас обсуждают данные о 70-80% избирателях, принявших участие в опросе. И это – кардинально не верно», – акцентирует профессор.

По мнению Алексея Гараня, реальные данные при такого рода «опросе» получить невозможно. Более того – у него есть сомнения, что кто-то вообще будет что-то считать. Вероятнее всего, организаторы этой «фишечки» изначально сориентированы на удобные для себя данные.

«В общенациональном масштабе поддержка вопросов от Зеленского составляет от 7% (за СЭЗ на Донбассе) до 16% (за сокращение количества депутатов). Это точно нельзя презентовать как «всеукраинскую поддержку» и пытаться вносить те или иные законодательные инициативы, ориентируясь на эти данные, – говорит Алексей Гарань. – Напомню также, что ряд социологов, включая гендиректора КМИС, профессора кафедры социологии Университета «Киево-Могилянская Академия», Владимира Паниотто изначально заявили, что опрос от президента – нерепрезентативен. Ни для населения Украины, ни даже для тех избирателей, которые пришли голосовать на местных выборах. Никакой тут легитимности нет. Это всё – «фишечки». И ни о каком «живом интересе» украинцев к опросу (о чём уже заявляют некоторые представители окружения Зеленского) речи нет».

Ранее эксперты проанализировали итоги выборов в Украине и рассказали, что ждет партию “Слуга народа” и президента в скором времени.

Автор: Андрей Питонов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Опрос, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кремль включается в войну? Тревожные новости из Нагорного Карабаха
02 Магия бренда закончилась: почему партия Зеленского пролетела на выборах
03 Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине
04 Провал партии Зеленского на выборах в Украине встретили волной шуток и мемов
05 Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы вышли с плакатами в поддержку прав женщин в Польше (фото)
Украинцы вышли с плакатами в поддержку прав женщин в Польше (фото)
Военный эксперт показал &quot;великое лицемерие&quot; Путина в Нагорном Карабахе
Военный эксперт показал "великое лицемерие" Путина в Нагорном Карабахе
Что показал опрос Зеленского и почему его результат никому не нужен?
Что показал опрос Зеленского и почему его результат никому не нужен?
Шикарный вид: Леся Никитюк оказалась в страстных объятиях известного мужчины (Фото)
Шикарный вид: Леся Никитюк оказалась в страстных объятиях известного мужчины (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь