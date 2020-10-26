Что показал опрос Зеленского и почему его результат никому не нужен?

В президентском опросе в день выборов приняли участия очень мало избирателей. И хоть представители “Слуги народа” заявляют о 5 миллионах участников, очевидно, что цифра явно завышена.

Такое мнение в комментарии «Телеграфу» высказал Алексей Гарань - профессор политологии Киево-Могилянки, научный директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

Напомним, что согласно данным группы "Рейтинг", больше всего те, кто принял участие в опросе, поддержали сокращение числа народных депутатов до 300 (95% опрошенных). Далее, по ниспадающей, идет поддержка пожизненного срока для арестованных за коррупцию в особо крупных размерах (81%), право Украины на использование гарантий безопасности, установленных Будапештским меморандумом, для восстановление территориальной целостности поддерживает (78%), легализация медицинского каннабиса (70%). Меньше всего голосов получило предложение о создании свободной экономической зоны на Донбассе (45% опрошенных).

Но эти данные точно не отображают настроения большинства украинцев, подчеркивает Алексей Гарань.

Алексей Гарань, Фото: Википедия.

«Основываясь на приведенных цифрах некоторые уже заявили, что проголосовали две трети тех, кто пришел на выборы. На самом деле группа "Рейтинг" сообщила, что лишь 46% из тех, кто пришел на выборы, приняли участие в опросе. А учитывая, что на выборы пришло всего 37% тех, кто обладает правом голоса, мы получаем, лишь 17% избирателей, принявших участие в пяти "фишечках" от Зеленского. Между тем, некоторые каналы сейчас обсуждают данные о 70-80% избирателях, принявших участие в опросе. И это – кардинально не верно», – акцентирует профессор.

По мнению Алексея Гараня, реальные данные при такого рода «опросе» получить невозможно. Более того – у него есть сомнения, что кто-то вообще будет что-то считать. Вероятнее всего, организаторы этой «фишечки» изначально сориентированы на удобные для себя данные.

«В общенациональном масштабе поддержка вопросов от Зеленского составляет от 7% (за СЭЗ на Донбассе) до 16% (за сокращение количества депутатов). Это точно нельзя презентовать как «всеукраинскую поддержку» и пытаться вносить те или иные законодательные инициативы, ориентируясь на эти данные, – говорит Алексей Гарань. – Напомню также, что ряд социологов, включая гендиректора КМИС, профессора кафедры социологии Университета «Киево-Могилянская Академия», Владимира Паниотто изначально заявили, что опрос от президента – нерепрезентативен. Ни для населения Украины, ни даже для тех избирателей, которые пришли голосовать на местных выборах. Никакой тут легитимности нет. Это всё – «фишечки». И ни о каком «живом интересе» украинцев к опросу (о чём уже заявляют некоторые представители окружения Зеленского) речи нет».

Ранее эксперты проанализировали итоги выборов в Украине и рассказали, что ждет партию “Слуга народа” и президента в скором времени.

Автор: Андрей Питонов