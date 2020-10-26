Зеленский бросит "Слугу народа": озвучен неожиданный сценарий

После выборов начнется серьезное давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение озвучил замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, давить начнут: "чтобы переформатировал правительство, дав туда доступ представителям политсил, которые показали хороший результат на местных выборах.", добавим, что все это происходит на фоне корона-кризиса и пустого бюджета, которые усилят турбулентность и все может закончится перевыборами Верховной Рады.

"Нынешний парламент не отображает политическую ситуацию на данный момент", - заявляет политтехнолог и добавляет, что: "Если бы я верил, что Зеленский и Ермак стратегически мыслят, я бы мог предсказать какие-то их действия. Но они действуют тактически, лишь реагируя на события", - отмечает Голобуцкий.

Вероятнее всего президент будет искать "какуб-то жертву", чтобы "навесить" все провалы.

Не исключаем и тот факт, что Зеленский может вовсе "слить" партию "Слуга народа" и запустить новый проект.

Подробнее о том, почему прошедшие 25 октября местные выборы оставили больше вопросов, чем ответов и что будет теперь со «слугами» и монобольшинством, читайте в материале "Телеграфа".