У Зеленского готовят мощное оружие против союзников России в Карабахе - СМИ

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07:26 Сегодня Телеграф

Украинская сторона примет участие в карабахском конфликте, поставив оружие Азербайджану. Предварительные договоренности на этот счет уже достигнуты.

Об это сообщает сайт OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Весь переговорный процесс является строго засекреченным. Тем не менее, изданию стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак дал поручение вице-премьеру, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому договориться о поставках оружия Азербайджану.

Следующим "звеном" в цепи стал директор государственного предприятия "Прогресс" Тарас Шийко, которому доверили встретиться в Турции с представителями Азербайджанской стороны. Речь на переговорах шла о передаче Азербайджану 122-мм и 152-мм пушек и неуправляемых ракет.

На основании достигнутых договоренностей Офис президента поручил вице-премьеру Олегу Урускому и министру обороны Андрею Тарану поставлена задачу как можно быстрее поставить соответствующее вооружение через Турцию в Азербайджан.

Как сообщал "Телеграф", российский Кремль стал активно помогать Армении - противнику Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. 

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Все по теме:

Украина, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Оружие, Карабах, Андрей Ермак.

Автор:

Телеграф
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