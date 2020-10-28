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Ляшко или Гунько? Стали известны результаты довыборов в Раду

Ляшко или Гунько? Стали известны результаты довыборов в Раду
07:55 Сегодня Телеграф

На промежуточных выборах депутата Верховной рады Украины в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область), которые прошли 25 октября параллельно с местными выборами, победил представитель партии "Слуга народа".

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 100% протоколов Анатолий Гунько от партии "Слуга народа" набрал 34,10%. Это позволило ему обойти главного оппонента – Олега Ляшко, которого поддержало только 31,78% избирателей

Промежуточные выборы в 208-м округе пришлось проводить из-за смерти депутата ВР от группы "Доверие" Валерия Давыденко – его нашли мертвым c огнестрельным ранением головы 23 мая в собственном офисе. 5 июня ЦИК определила, что нового нардепа здесь выберут в один день с местными выборами.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сразу же заявил, что будет баллотироваться. Очевидно, надеясь повторить результат 2012-го года, когда на том же 208-м округе он набрал 55% голосов.

В 2020-м противниками Ляшко были 17 кандидатов, в том числе и супруга покойного депутата ВР Людмила Давыденко, которую поддержало 26,68% избирателей. А победил Анатолий Гунько. 

О вероятности досрочного роспуска Рады после местных выборов читайте в материале "Телеграфа": Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?

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Выборы, Олег Ляшко, Анатолий Гунько.

Автор:

Телеграф
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