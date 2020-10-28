Зеленскому выгодны досрочные выборы в Раду: политолог указал на любопытный момент

Партии "Слуга народа" стоит пойти на досрочные парламентские выборы. В этом случае эта политсила, несмотря на провал на местных выборах, еще может рассчитывать на неплохой результат.

Об этом в интервью "Телеграф" рассказал политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Эксперт высказал предположение, что после подведения окончательных результатов местных выборов большинство политических сил будет за то, чтобы переформатировать Верховную раду Украины. И на это можно пойти и "Слуге народа".

"Зато коалиция будет общая, можно будет на кого-то еще перекладывать ответственность. Особенно это было бы удобно президенту", – считает Бала.

Больше о том, как изменится ситуация в парламенте и правительстве после местных выборов читайте в материале "Телеграфа": Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?