"И другие убивали": что говорят на Кировоградщине про победителя выборов Лозинского, застрелившего человека

Приговоренный к 15 годам тюрьмы за убийство, бывший народный депутат Верховной Рады Виктор Лозинский победил на выборах главы объединенной территориальной общины Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области, рядом с местом, где произошло преступление.

Журналисты BIHUS.info попытались выяснить, за какие заслуги жители Подвысоцкой ОТО, голосовали за экс-нардепа.

Оказалось, что люди благодарны Лозинскому за то, что он сделал для местного населения. Когда журналист вспомнил о его прошлом грехе, один из респондентов заявил: "И другие убивали. Это такое".

"Он сколько сделал добра для людей и люди за ним пошли. Машину скорой взял, садик сделал, клуб делал, больницу делал, школу делал. Людям пожилым дрова дает ... Он не для себя делает, а для людей", - рассказал местный житель.

В комментариях под обнародованным роликом новоизбранного главу ОТО сравнили с Пабло Эскобаром: "Города людям строил, популярен был у народа, при этом убивал сотнями".

Еще один комментатор раскритиковал позицию "пусть ворует, если нам немного отсыпет". "Это тотальная вава в голове", - считает он.