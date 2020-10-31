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"И другие убивали": что говорят на Кировоградщине про победителя выборов Лозинского, застрелившего человека

"И другие убивали": что говорят на Кировоградщине про победителя выборов Лозинского, застрелившего человека
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Приговоренный к 15 годам тюрьмы за убийство, бывший народный депутат Верховной Рады Виктор Лозинский победил на выборах главы объединенной территориальной общины Подвысоцкой ОТО Голованевского района Кировоградской области, рядом с местом, где произошло преступление.

Журналисты BIHUS.info попытались выяснить, за какие заслуги жители Подвысоцкой ОТО, голосовали за экс-нардепа.

Оказалось, что люди благодарны Лозинскому за то, что он сделал для местного населения. Когда журналист вспомнил о его прошлом грехе, один из респондентов заявил: "И другие убивали. Это такое".

"Он сколько сделал добра для людей и люди за ним пошли. Машину скорой взял, садик сделал, клуб делал, больницу делал, школу делал. Людям пожилым дрова дает ... Он не для себя делает, а для людей", - рассказал местный житель.

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В комментариях под обнародованным роликом новоизбранного главу ОТО сравнили с Пабло Эскобаром: "Города людям строил, популярен был у народа, при этом убивал сотнями".

Еще один комментатор раскритиковал позицию "пусть ворует, если нам немного отсыпет". "Это тотальная вава в голове", - считает он.

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Все по теме:

Выборы, Кировоградская область, Виктор Лозинский.

Автор:

Телеграф
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