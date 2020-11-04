Законопроект Зеленского про КСУ может повлечь импичмент, - Андрей Богдан

В Украине продолжается "бодание" между президентом и Конституционным судом. Как известно, президент хочет принять в парламенте законопроект, который отменит последние решения КСУ и фактически распустит Суд.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде" заявил, что такая инициатива главы государства является правильной с политической стороны вопроса, но может стать причиной для импичмента Зеленского.

"Этот законопроект, который внес президент, он политически правильный, политически я его поддерживаю. Но юридически - это называется узурпация власти", - подчеркнул Богдан, уточнив, что пока закон не принят - это покушение на совершение правового преступления, но в случае принятия это грозит уголовным наказанием.

"Это может быть основанием для процедуры импичмента", - говорит Андрей Богдан. Экс-глава ОПУ считает, что президент и его окружение знали о готовящемся решении КСУ относительно закрытия реестров деклараций, поскольку принятие такого решения обеспечивает большой круг лиц, а в КСУ есть представитель президента. Также, уверен Богдан, о подготовке решения должны были знать спецслужбы, а Офису президента необходимо было заранее отреагировать.

Аналитик Анатолий Октисюк предложил Зеленскому два варианта выхода из конституционного кризиса, один из которых - роспуск парламента.