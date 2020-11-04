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"В чем смысл? Что он там проверяет?": Богдан прошелся по Зеленскому из-за пиара на дорогах

"В чем смысл? Что он там проверяет?": Богдан прошелся по Зеленскому из-за пиара на дорогах
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф

Перед местными выборами президент Владимир Зеленский активно ездил по стране и инспектировал объекты "Великого будівництва". В частности, речь шла о дорогах, мостах и других объектах инфраструктуры, на которые выделили бОльшую часть "ковидного фонда".

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что выборная кампания на местные выборы была построена кардинально неправильно.
"Не Владимир Александрович должен был себя рекламировать, ездить проверять дороги, а его кандидаты должны ездить и проверять дороги и сигнализировать, если что-то не так", - говорит Богдан в интервью "Украинской правде".

"Я не понимаю, а что они там ездят? Вот честно, я этого не говорил никогда во время избирательной кампании, но все-таки: что проверял президент? Он ездил с инспекциями строительства. Вот что он там проверял?... Открываются двери, он выходит, значит, там самосвалы какие-то, аппарат, который асфальт вкладывает, стенд, Кубраков (Александр Кубраков - глава "Укравтодора" - Авт.) приходит с Кириллом Тимошенко (заместитель главы ОПУ, курирует проект - Авт.) и ему там линейкой что-то показывают. Он говорит: "О, и здесь еще нада", - говорит Андрей Богдан.

"Что президент делает, что он проверяет? Количество самосвалов? Качество бетона? В чем смысл? Связь президента с местной избирательной кампанией там? Вот если бы кандидат в мэры, кандидат в областной совет, приехал, и даже с президентом тоже - это была бы передача рейтинга", - подчеркнул экс-глава ОПУ.

Перед выборами в политических кругах обсуждалось, что "Велике будівництво" - единственный заметный проект Зе-команды. На фоне провала борьбы с коронавирусом, войной на Донбассе и умирающей экономикой, власть сделала ставку на демонстрации масштабного строительства дорог.

На Тернопольщине во время визита Зеленского рядом с ним на испекции дорог засветился кандидат в мэры областного центра от партии "Слуга народа" Виктор Гевко, который является комиком и актером в "Квартале".

Владимир Зеленский и Виктор Гевко

Богдан про Зеленского: "Ты еще ничего не сделал, какой второй срок?"

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Выборы, Дороги, Владимир Зеленский, Слуга народа, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко.

Автор:

Телеграф
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