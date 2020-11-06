Кличко победил на выборах мэра Киева: официальные результаты

Киевская городская государственная администрация объявила окончательные итоги местных выборов в столице.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Согласно ее данным, голоса жителей столицы распределились следующим образом:
Таким образом, победу на выборах мэра Киева одержал Виталий Кличко.
Всего было изготовлено 2 151 294 бюллетеня, проголосовали 722 805 избирателей.
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