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С оглашением результатов местных выборов возникли проблемы: что известно

С оглашением результатов местных выборов возникли проблемы: что известно
Обновлено 22:54 Пт, 6 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: newscity.zp.ua

ЦИК не может вовремя объявить результаты местных выборов, состоявшихся 25 октября. Причиной является то, что некоторые ТИК до сих пор не прислали соответствующие данные.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Фейсбук. 

"Дело в том, что закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача - уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов", - отмечает ЦИК. 

Центризбирком также напоминает, что после установления результатов территориальная избирательная комиссия должна обнародовать их в местных печатных СМИ и на сайте соответствующего совете или ТИК. После этого она обязана проинформировать о результатах ЦИК.

Тем не менее, большинство из ТИК уже передали результаты. С этими данными можно ознакомиться по ссылке

6 ноября истекает срок установления результатов выборов ТИК. 

Как сообщалось ранее, КГГА объявила окончательные результаты выборов мэра Киева. Ним стал Виталий Кличко. 

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Выборы, ЦИК.

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Телеграф
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