С оглашением результатов местных выборов возникли проблемы: что известно

ЦИК не может вовремя объявить результаты местных выборов, состоявшихся 25 октября. Причиной является то, что некоторые ТИК до сих пор не прислали соответствующие данные.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Фейсбук.

"Дело в том, что закон не предусматривает сроков предоставления информации территориальными комиссиями в ЦИК. Их задача - уложиться в дедлайны по установлению результатов выборов", - отмечает ЦИК.

Центризбирком также напоминает, что после установления результатов территориальная избирательная комиссия должна обнародовать их в местных печатных СМИ и на сайте соответствующего совете или ТИК. После этого она обязана проинформировать о результатах ЦИК.

Тем не менее, большинство из ТИК уже передали результаты. С этими данными можно ознакомиться по ссылке.

6 ноября истекает срок установления результатов выборов ТИК.

Как сообщалось ранее, КГГА объявила окончательные результаты выборов мэра Киева. Ним стал Виталий Кличко.