Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Объявлено о завершении войны в Нагорном Карабахе: что подписали Путин, Пашинян и Алиев
Объявлено о завершении войны в Нагорном Карабахе: что подписали Путин, Пашинян и Алиев
Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
Разумков ответил, готов ли заменить Зеленского
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Путин разместит в Карабахе российских миротворцев
Путин разместит в Карабахе российских миротворцев

"Зеленский - это прошлое". Провал Трампа на выборах в США настигнет и власть в Украине - Портников

"Зеленский - это прошлое". Провал Трампа на выборах в США настигнет и власть в Украине - Портников
01:36 Сегодня Телеграф

Для Зеленского победа на выборах Джо Байдена – это сигнал, что его президентский проект на пути к распаду и в 2021-м году Украину ждет переформатирование власти.

Об этом в своей колонке на сайте "Про Буквы" пишет журналист Виталий Портников.

Виталий Портников высказывает мысль о том, что Дональд Трамп победил в 2016-м Хиллари Клинтон неожиданно для многих. При том, что республиканцы не стали ставить на более сильных кандидатов, слабый Трамп смог выиграть у той, кого считали преемницей Барака Обамы на президентском посту.

Журналист отмечает, что действовал Трамп не как типичный президент-республиканец, умудрившись поссориться с европейцами, вывести США из международных организаций, запугивать ряд правителей других стран. Главными для 45-го президента были его личные цели, считает Портников. Он добавляет, что это в целом сыграло против республиканской партии, и решило исход нынешних выборов. И если выводы не будут сделаны, фиаско ждет их и в дальнейшем.

В разрезе влияния на Украину выборов в США Портников подчеркивает, что для нас был бы выгоден настоящий республиканец в качестве президента, но "его нет и не предвидится". При этом победа Байдена означает не только смену политического курса, но и то, что популиста во главе Америке сменил политик.

"Нужно согласиться с тем, что появление в Белом доме человека, который понимает, что такое политический процесс – это уже общественное благо", - отмечает Портников.

Журналист подчеркивает, что Трамп начал "воспитание Зеленского, игнорирование коронавируса", а также достиг прочих "успехов! в тот момент, когда он избавился в своем окружении профессиональных управленцев и людей, которые понимают что-то в политике. В случае с Байденом США будет строить отношения с другим миром на основе "ценностной шкалы, а не личными симпатиями и антипатиями президента или его экономическими расчетами и обидами, нередко весьма фантастическими".

И также как популизм Трампа оказался неэффективным, такими же можно считать и деятельность Зеленского на своем посту, продолжает Портников, отмечая, что украинский президент – "это не будущее, а прошлое нашей страны и мировой политики в целом".

"В 2021 году Украине придется пройти путь кардинального переформатирования власти просто ради собственного выживания. Я не знаю каким будет этот путь – может быть, досрочные президентские выборы при консолидации элит и отсечении маргинальных с точки зрения Запада олигархов, может быть – досрочные парламентские выборы, задачей которых будет превращение президента в номинальную фигуру при сосредоточении власти в парламенте и правительстве. Но то что это – окончания проекта, скоро станет очевидным для всех, кроме Зеленского", - резюмирует Портников.

Экс-нардеп Борислав Береза считает, что украинцам не стоит уделять много внимания выборам в США, а нужно сосредоточиться на ситуации в собственной стране. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Виталий Портников.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
02 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
03 В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
04 Азербайджан по ошибке сбил российский военный вертолет над Арменией: появилось видео
05 От коронавируса умер генерал-майор СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
Пропавшим Кернесом занялась полиция
Пропавшим Кернесом занялась полиция
У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности
У умершего от коронавируса львовского врача незадолго до смерти нашли диабет: раскрыты подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь