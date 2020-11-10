"Зеленский - это прошлое". Провал Трампа на выборах в США настигнет и власть в Украине - Портников

Для Зеленского победа на выборах Джо Байдена – это сигнал, что его президентский проект на пути к распаду и в 2021-м году Украину ждет переформатирование власти.

Об этом в своей колонке на сайте "Про Буквы" пишет журналист Виталий Портников.

Виталий Портников высказывает мысль о том, что Дональд Трамп победил в 2016-м Хиллари Клинтон неожиданно для многих. При том, что республиканцы не стали ставить на более сильных кандидатов, слабый Трамп смог выиграть у той, кого считали преемницей Барака Обамы на президентском посту.

Журналист отмечает, что действовал Трамп не как типичный президент-республиканец, умудрившись поссориться с европейцами, вывести США из международных организаций, запугивать ряд правителей других стран. Главными для 45-го президента были его личные цели, считает Портников. Он добавляет, что это в целом сыграло против республиканской партии, и решило исход нынешних выборов. И если выводы не будут сделаны, фиаско ждет их и в дальнейшем.

В разрезе влияния на Украину выборов в США Портников подчеркивает, что для нас был бы выгоден настоящий республиканец в качестве президента, но "его нет и не предвидится". При этом победа Байдена означает не только смену политического курса, но и то, что популиста во главе Америке сменил политик.

"Нужно согласиться с тем, что появление в Белом доме человека, который понимает, что такое политический процесс – это уже общественное благо", - отмечает Портников.

Журналист подчеркивает, что Трамп начал "воспитание Зеленского, игнорирование коронавируса", а также достиг прочих "успехов! в тот момент, когда он избавился в своем окружении профессиональных управленцев и людей, которые понимают что-то в политике. В случае с Байденом США будет строить отношения с другим миром на основе "ценностной шкалы, а не личными симпатиями и антипатиями президента или его экономическими расчетами и обидами, нередко весьма фантастическими".

И также как популизм Трампа оказался неэффективным, такими же можно считать и деятельность Зеленского на своем посту, продолжает Портников, отмечая, что украинский президент – "это не будущее, а прошлое нашей страны и мировой политики в целом".

"В 2021 году Украине придется пройти путь кардинального переформатирования власти просто ради собственного выживания. Я не знаю каким будет этот путь – может быть, досрочные президентские выборы при консолидации элит и отсечении маргинальных с точки зрения Запада олигархов, может быть – досрочные парламентские выборы, задачей которых будет превращение президента в номинальную фигуру при сосредоточении власти в парламенте и правительстве. Но то что это – окончания проекта, скоро станет очевидным для всех, кроме Зеленского", - резюмирует Портников.

Экс-нардеп Борислав Береза считает, что украинцам не стоит уделять много внимания выборам в США, а нужно сосредоточиться на ситуации в собственной стране.