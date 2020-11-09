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Быстрая деоккупация не входит в планы Кремля: дипломат разъяснил ситуацию с миротворцами на Донбассе

Быстрая деоккупация не входит в планы Кремля: дипломат разъяснил ситуацию с миротворцами на Донбассе
Обновлено 17:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия попытается заблокировать инициативу по введению миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, однако без них выполнение всех пунктов Минских соглашений становится невозможным. 

Такое мнение высказал "Апострофу" посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко. 

Он напоминает, что вопрос введения миротворцев на Донбасс далеко не новый, и Россия долгое время была против такой идеи.

"Однако в сентябре 2017 года Владимир Путин заявил о готовности Кремля поддержать идею отправки "голубых касок" на Донбасс. Только мандат этой миссии, по видению Москвы, был специфическим", - говорит Левченко. 

Так согласно предположению РФ, миротворцы должны быть размещены только на линии соприкосновения, кроме этого в их мандат может входить сопровождение наблюдателей ОБСЕ. 

Впрочем, по словам Левченко, международным сообщество данная инициатива была встречена без особого энтузиазма, так как всем было понятно, что таким образом РФ пытается заморозить конфликт на долгие годы.  

После этого Украина при поддержке США, Франции, Великобритании и Германии начала готовить свой проект резолюции в Совете безопасности ООН. 

В ней шла речь об отправке Международной переходной администрации (МПА), имеющей мандат на всю территорию Донбасса. Кроме того предполагалось введение военных и полиции. При таком подходе структуры т.н. "ЛДНР" не исчезли бы, но перестали бы играть ключевую роль, так как потеряли бы возможность влиять на политические и управленческие вопросы. За ними остается лишь оказание помощи в осуществлении жизнеобеспечения местного населения.

"Таким образом, МПА вместе с миротворческим контингентом может взять управленческие функции и вопросы безопасности на себя, проконтролировать начало процесса демилитаризации временно оккупированной территории, а также вывод всех незаконных вооруженных формирований", - пишет Левченко.

По его словам, после выполнения этого пункта, начинают создаваться условия для проведения местных выборов по украинскому законодательству. Сами выборы будут организованы МПА под присмотром ОБСЕ. 

Контроль на границе был бы обеспечен миротворцами ООН и наблюдателями ОБСЕ, которых затем вывели бы сразу после проведения выборов. 

После перехода управленческих функций к Киеву, процесс деоккупации Донбасс был бы завершен. 

"Однако безболезненная и относительно быстрая деоккупация Донбасса не входит в интересы Кремля. Поэтому во время голосования в СБ ООН по отправке миротворцев во главе с МПА на Донбасс, РФ попытается применить право вето", - пишет Левченко. 

Для избежания такого развития событий, Украина должна убедить мировое сообщество, что без миротворцев и МПа на Донбассе выполнение всех положений минских договоренностей остается невозможным. 

"Отправка миротворцев на Донбасс необходима, как помощь для выполнения всех пунктов Минска, а если РФ собирается заблокировать эту инициативу, значит она изначально и не собиралась выполнять Минские договоренности, а только имитировала переговорную деятельность", - объясняет он. 

В этом случае международное общество должно осудить блокирование Москвой переговорного процесса и усилить санкции. 

"Поэтому Москва должна хорошо подумать о последствиях применения права вето", - подытожил дипломат. 

Напомним, ранее офицер НАТО объяснил, почему переговоры не помогут Украине вернуть Донбасс и Крым

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Миротворцы, Донбасс, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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