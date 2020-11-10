Новый тупик: к чему приведет Украину битва планов по Донбассу

В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) переговорщиков по Донбассу 10 ноября планируют представить пошаговый план урегулирования ситуации. Предположительно, нечто среднее между ранее озвученными российскими и украинскими предложениями.

Куда приведет эта битва планов? Своим мнением с «Телеграфом» поделился политолог, эксперт ОО "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко.

«Россия уже сказала, что ничего не хочет слушать. Мол, есть Минские соглашения – нужно следовать им, – отмечает эксперт. – Мы для себя понимаем, что эти договоренности являются никчемными для украинского общества. Они не были имплементированы в полной мере. Они несут угрозу, там заложен ряд мин замедленного действия».

Виктор Бобиренко уверен, что выборы в ОРДЛО могут состояться лишь тогда, когда там не просто будут развиваться желто-синие флаги, но и будет реально установлена украинская власть.

«Вокруг этих планов и недопланов будет много разговоров, будут высказываться различные предложения. Но обе стороны будут стоять на своем. Как бы ни хотел Зеленский «быстрого мира», украинцы не позволят ему согласиться на выборы под российским протекторатом и российскими автоматами, – предупреждает эксперт. – А РФ не согласна на вариант, когда сначала – контроль за границей, а потом – выборы на уже контролируемой нами территории».

По мнению Виктора Бобиренко, Украине следует апеллировать в ООН, ОБСЕ. Пояснять, что единственно возможный вариант, чтобы «не стрелять» – миротворческие миссии на линии разграничения.

"А пока мы продолжаем ментально терять Донбасс. В этом году в первый класс пошли дети, которые в детсадиках не слышали украинского языка", - подытожил Бобыренко.

О том, как появился украинский вариант плана, а также о реакции на него рассказал "Телеграфу" один из переговорщиков в Минске Сергей Гармаш.