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Европарламент грозит Украине "откатом" за неудачи с КСУ и олигархами

Европарламент грозит Украине "откатом" за неудачи с КСУ и олигархами
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф

Отсутствие прогресса в ликвидации олигархии и недоведенная до конца судебная реформа – эти два вопроса вызвали критику руководства Украины со стороны Еропарламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчет об имплементации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Европарламент, с одной стороны, выделил ряд пунктов, в которых наша страна продемонстрировала прогресс. Это, отрасли энергетики, сельского хозяйства, цифровой экономики, а также вопросы децентрализации, избирательных процедур и окружающей среды.

При этом депутаты Европарламента отметили, что этого мало, чтобы не допустить отката. Украине также стоит сосредоточиться на реформировании, прежде всего, судебной системы, уровень доверия к которой среди населения низок.

Также Европарламент напоминает, что среди вызовов, стоящих перед Украиной, особое место занимает борьба с коррупцией. И предлагают восстановить функции Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции вопреки решению Конституционного суда Украины.

"Настоящие реформаторы в Украине заслуживают нашей постоянной поддержки, чтобы оправдать ожидания своих граждан", - заявил немецкий депутат Михаэль Галер, который докладывал при обсуждении отчета.

Документ поддержало большинство евродепутатов – 53 человека при 7 голосах "против" и 8 воздержавшихся.

Как сообщалось ранее украинские парламентарии не смогли назначить новых судей КСУ

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Все по теме:

Конституционный Суд, ЕС, Европарламент, Коррупция.

Автор:

Телеграф
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