Борьба с коронавирусом, Донбасс, Крым и армия: полный текст ежегодного обращения Зеленского

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился с посланием к Верховной Раде.

Дорогой народ! Уважаемые граждане Украины! Уважаемые народные депутаты, господин председатель [Верховной Рады], господин премьер-министр, члены правительства и Офиса президента, уважаемые судьи, представители дипломатического корпуса, ваши блаженства, уважаемые журналисты!

Согласно Конституции Украины обращаюсь с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. И это официальное начало будет единственным общим с предыдущими посланиями президентов Украины.

Время менять традиции. Ранее депутатам раздавали огромный талмуд, который они даже не намеревались читать, а президент не собирался выполнять. По QR-коду, который находится прямо перед вами, вы можете скачать это послание.

Для тех, кто не умеет или полагает, что это —часть плана Билла Гейтса с чипированием населения, — послание появится на официальном сайте Офиса президента.

Второе. Я предлагаю со следующего года приглашать из каждой области Украины военных, медиков, учителей, студентов, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов. И отчитываться о том, что сделано и представить планы на будущее людям, которые наняли меня на работу на пять лет.

С радостью сделаю это и сегодня. Основа моего отчета — логична, но нетипична. Потому что обычно об этом документе после победы президенты предпочитают не вспоминать.

Это — предвыборная программа. Вместе с гражданами Украины сегодня мы откровенно обсудим несколько важных вопросов. Что я обещал? Что сделал? Что не сделал и почему? Что будет сделано и когда?

Не буду тратить много времени на детальный анализ страны, которую в 2019 году мы получили в наследство. Это прекрасно видели и знали все украинцы. И многие присутствующие в этом зале. Прежде каждая партия, кроме Слуги народа, имела в своих рядах или бывшего президента, или дважды премьер-министра, министра промышленности, чрезвычайных ситуаций, экономического развития, социальной политики, заместителей министра образования и науки и здравоохранения.

Сегодня они активно раздают советы: как преодолеть коррупцию, поднять экономику и медицину, построить дороги и как достичь в Украине мира. Оставим в скобках вопрос, почему они сами этого не сделали. Лучше поговорим о том, что сегодня, завтра и послезавтра будем делать мы.

Начнем с темы, которой не было в моей или любой другой программе. О которой никто не думал ни в Украине, ни в мире. Это COVID-19. С началом его распространения мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями — плохим и еще худшим. Удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших? Конечно, мы выбрали первый вариант. Удалось сохранить жизнь тысячам украинцев и выиграть очень ценное время. Ведь даже медицинские системы самых успешных стран не были готовы к коронавирусу, а наша медицина — тем более. Была разрушена система лабораторий. В Украине их насчитывалось аж пять. Сейчас в десятки раз больше. Мы восстановили вертикаль государственных санитарных врачей.

А если кто-то полагает, что в Государственном резерве нас ждали переполненные полки со всем необходимым — разочарую. Маски последний раз закупались в 2007 году, и их срок годности давно истек.

Мы быстро одолели дефицит. Сначала организовали поставки из Китая и Южной Кореи. Маски, тесты, дезинфекторы, костюмы, аппараты ИВЛ. А потом развернули и наладили масштабное украинское производство.

Мы повысили заработные платы медикам, противодействующим COVID-19, до 300%. Безусловно, из-за несовершенства бюрократической системы с выплатами в регионах были сложности, но они в прошлом. Проходят клинические испытания украинских препаратов, минимизирующих риски осложнений и смерти от COVID.

Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозируемое сокращение экономики и ВВП. Но оно затронуло всех. А по сравнению со многими европейскими странами наше падение меньше, как и процент смертности от COVID. Германия — 4%, Франция — 9%, Великобритания — 11%, Украина — 1,9%. Мы вовсе не радуемся и сочувствуем другим. Более того — не имеем права расслабиться. Противодействие COVID-19 продолжается.

Рекорды по количеству больных фиксируются в мире ежедневно — к сожалению, Украина не исключение. Адаптивный карантин и менее жесткие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики. Но это не отменяет элементарных правил.

Я хочу обратиться к гражданам, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, или вообще не носят маски, или делают это «для галочки». Маска на вашем лице — это безопасность других людей. Депутатов это также касается.

Понятное дело, что свои коррективы вносят и местные выборы. Местные власти хотят понравиться избирателям. Саботируют решение правительства, проводят многотысячные концерты в День города. Это игра в «злого полицейского» в столице и «доброго» на местах. Знайте: возможно, количество голосов за вас в вашем регионе будет больше. Но количество больных и умерших в вашем регионе точно могло быть меньше.

Так или иначе я верю, что мы все преодолеем. Мы уже обсудили с европейскими партнерами поставки в Украину вакцины, как только она появится. У нас замечательные медики и все остальные, кто противодействует коронавирусу. Главное — быть сплоченными. Мы не единожды доказывали, что если украинцы сплочены, они могут победить любые вирусы — хоть из Китая, хотя от северного соседа.

Да. Мы запомним 2020 год надолго. Он принес Украине немало бед, которые мы пережили вместе с вами. COVID-19, сбивание нашего самолета в Иране, масштабные лесные пожары, наводнение в Западной Украине, засуха на юге, катастрофа самолета с военными летчиками и курсантами.

Мы должны сделать правильные выводы и стать сильнее. Предотвращать угрозы, дабы не преодолевать последствия. Внедрить новую философию — страна, которая всегда готова ко всему. Или способна быстро адаптироваться и противодействовать новым угрозам. Этот принцип я представлю сегодня, хотя его и не было в моей программе.

Вернемся к ней. Пункт, который не был первым, но является самым главным для меня — и, убежден, для всех украинцев, — это завершение войны на Донбассе, приход мира, возвращение наших людей и наших территорий.

Мы разблокировали Нормандский процесс, заблокированный с 2016 года. Удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и многие другие. Мы ведем борьбу за каждого украинца — и военного, и гражданского. Для меня человек — высшая ценность. И каждый гражданин должен знать: я — украинец, и мое государство меня не бросит.

Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним оо всех, кто до сих пор находится в плену, и делаем все для их возвращения. 27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины продолжается 86-й день подряд — самый продолжительный за годы войны. А может, идеальный он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать — количество выстрелов существенно уменьшилась. За все эти дни мы имеем одну боевую потерю. Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже месяцы, когда мы не хороним своих героев, когда не оплакивают их матери и дети, это дает нам надежду. Когда местные жители говорят, что не слушают новости о «тишине», потому что слышат реальную тишину, — это вселяет надежду.

Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Турция и другие наши партнеры продолжают оказывать поддержку Украине. Наши дипломаты постоянно работают для подготовки следующего Нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его скорейшего проведения и продвижения для прихода в Украину желаемого мира.

Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане. И мы должны заботиться о них и бороться за них. Мы восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос с питьевой водой на Донбассе. Мы строим новые и удобные КПВВ, в том числе и на границе с Крымом. Крайне важно то, какой Украину видят наши граждане, пересекая временную границу. Мы делаем все, чтобы они видели ее освещенной, асфальтированной и комфортной.

Мы боремся за молодежь на этих территориях. С этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут поступать во все высшие учебные заведения Украины и учиться там бесплатно.

Мы хотим, чтобы люди там знали правду об Украине от Украины, а не от Киселева. Мы запустили канал Дом, вещающий на Крым и Донбасс. Разумеется, у нас нет возможности получать объективные цифры просмотров там, но шквал постоянной критики канала Дом со стороны российских СМИ свидетельствует о том, что дело движется в правильном направлении.

Я всегда приглашаю мировых лидеров посетить Донецкую и Луганскую области вместе со мной. Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии госпожой Соммаругой, спецпредставителем главы ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине — госпожой Фельдгузен и господином де Понсен.

Они видят реальную картину там и передают ее другим партнерам. Рад, что завтра и 120 народных депутатов посетят Донбасс. Не в Турцию или на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую и услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей.

Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня Нормандского формата никогда не стоял вопрос по Крыму. Но он был, есть и всегда остается в нашей повестке дня. Пока Крым оккупирован, а украинцы и крымские татары там подвергаются регулярным преследованиям — мир не имеет права забыть о Крыме. Можно сколько угодно постить ироничные мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого.

Также вернули вопрос Крыма в международную повестку дня. Мы создаем формат «Крымская платформа» — это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие.

Кроме того, чтобы на Донбасс Арене раздался украинский гимн, а над Крымом реял наш флаг, мы должны принимать решения, приближающие деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего — об ответственности.

Здесь существует большое поле для манипуляций, давайте остановимся подробнее: страшное слово «амнистия» — не о всех и не об избежании ответственности, а о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках оккупанта. Им нужен четкий сигнал — не стоит бояться, ведь достойное будущее — только с Украиной.

Уже сегодня на свободных территориях Донецкой и Луганской мы строим новый Донбасс — современный, безопасный и богатый. Но чтобы сделать таким регион, больше всего пострадавший от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже начата.

Отдельно, еще раз подчеркну — наступление мира в Украине не означает, что мы перестанем заботиться об армии. Наоборот, только современные и боеспособные войска станут гарантом дальнейшего мира и залогом безопасности Украины.

Были фейковые повестки в военкомат, страшилки, что якобы Зеленский развалит армию. Все это было. А есть неоспоримые факты. В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины. В период коронакризиса он не уменьшился ни на одну гривню. И не следует распространять, пожалуйста, «зраду», что якобы в 21-м году мы сократим финансирование армии. Не потому, что бюджет еще не принят, а потому, что я не позволю этого сделать. По меньшей мере, финансирование не изменится, то есть более 117 млрд гривен. А это на 15 млрд больше, чем в эпоху билбордов про армию.

Да, у нас не было таких билбордов, но мы укрепляем армию реально. Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов. В Великобритании мы подписали соглашение на 1, 25 млрд фунтов стерлингов для укрепления Военно-морского флота Украины. Мы получили и ожидаем дополнительные скоростные катера класса Айленд. Совместно с Турцией мы будем производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО.

Мы начали изготовление новейших образцов вооружения: комплекс управления артиллерийским дивизионом Оболонь-А, минометный комплекс Барс; артиллерийские боеприпасы, в том числе для реактивных систем. Ведутся испытания реактивной системы залпового огня Ольха-М и системы реактивных снарядов Тайфун. Продолжаются модернизация фрегата Гетман Сагайдачный и подготовка к испытаниям десантных катеров Кентавр. Принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета Нептун.

Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Можно сколько угодно говорить о нашей непатриотичной позиции, но: впервые с 2014 года добровольцы получили статус участников боевых действий. Иностранцы, вставшие на защиту Украины, получают гражданство. А Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Мы перевели Генштаб на типовую структуру государств — членов НАТО. Успешно провели совместные учения Репид Трайдент. Мы продолжаем воплощение стандартов НАТО и совместимость наших войск с войсками Альянса. Но самое главное, что есть в нашей армии, — это люди. Наши бойцы. Мы прилагаем максимум усилий в обеспечении достойных условий для них и их семей. Мы развиваем и совершенствуем украинские войска, которые смогут защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве. Дабы больше ни у кого не возникало даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или изъять у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не произойдет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность.

Хочу, чтобы всем стало понятно: вопрос не в мести, а в справедливости. Обществу нужны ответы. И это касается не только данного вопроса. Их у людей накопилось тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия. Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству. Доверие — это не только об отношении к государственным органам, но и об участии людей в решении проблем и принятии решений. Именно поэтому важным пунктом моей программы было народовластие. Это вернет доверие граждан к государству и его институтам. И кстати, это проблема не только Украины, но и многих других государств. Поэтому различные инструменты народовластия и прямой демократии появляются все активнее. Есть много успешных примеров их использования в Швейцарии, Канаде, Ирландии.

Хотя самый успешный — всем вам хорошо известен. Это 1 декабря 1991 года, когда 28 миллионов 804 тысячи 71 гражданин Украины на референдуме проголосовали за независимость Украины. Вспоминая это, весьма странно, когда вы говорите, что спрашивать мнение украинцев — опасно. Что людей якобы обманут, задурят, потому что в стране нет свободных, независимых СМИ.

Цинично то, что об этом говорят люди, собравшиеся в этом зале. Лидеры партий, один из которых обладает тремя телеканалами, а второй — двумя. Вы говорите, что украинский народ незрелый, он не готов принимать решения. И я напомню, что именно украинский народ совершил две революции в 2004-м и 2014 годах. В результате большинство из вас оказались в этом зале.

Народовластие в Украине будет. Всесторонний доступ граждан к информации для принятия решения будет. Это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, месяц или год — сколько понадобится.

Первый законопроект для народовластия готов и представлен мной. Я призываю всех народных депутатов: дайте наконец украинцам реальный механизм, чтобы формировать основные задачи для власти, влиять на решения, ощущать свою причастность к изменениям. Чувствовать, что их мнение очень важно не только во время выборов. Это — справедливо. А справедливость и равенство — это следующий пункт моей программы. Я обещал начать ее с себя. Было много попыток, однако при каденции прежних президентов так и не был принят закон об импичменте президента. Мы это сделали. Оппоненты говорят, что это фейк и на самом деле закон не начнет работать. Но то же самое вы утверждали и о снятии депутатской неприкосновенности.

Почему же тогда впервые в истории Украины депутат провластной, президентской партии после публикации видео от НАБУ уже через два дня получает подозрение, а через неделю оказывается в СИЗО? А касательно контраргумента о выходе под залог скажу — прочитайте, что по этому поводу я предлагал в своей программе.

Как бы то ни было — это исторический прецедент. И не единственный. То, что обещали все депутаты 28 лет, мы сделали за четыре месяца: сняли депутатскую неприкосновенность; за кнопкодавство — уголовная ответственность; за прогулы — штрафы. Мы лишили государственного финансирования партии, не представленные в Раде. И я горжусь тем, что Слуга народа — единственная партия 9-го созыва, отказавшаяся от этого финансирования и направившая его на борьбу с COVID-19.

Мы приняли Избирательный кодекс с открытыми списками и ликвидировали «мажоритарку». Произошла полная перезагрузка политической системы. Сегодня в Украине нет ни одного чиновника, который думает, что он неприкасаемый или «вечный». Не важно — председатель ОГА, генеральный прокурор или премьер-министр. Нет результата — нет тебя на этом посту.

Потому что это философия моего следующего пункта — не человек для государства, а государство для человека. Это новый формат отношений между государством и гражданином, где государство — это сервис. Удобный и понятный. Для этого мы создаем государство в смартфоне. Уже 26 млн украинцев могут пользоваться приложением Дія и цифровым удостоверением водителя, свидетельством о регистрации транспортного средства, паспортом прямо в смартфоне. Или получить разрешение на строительство в электронном кабинете застройщика без участия чиновника. Не отходя от компьютера, зарегистрировать бизнес за 15 минут. Это быстрее, чем в большинстве стран мира.

Молодые родители могут пользоваться сервисом еМалятко и получать услуги по одному заявлению в роддоме или онлайн. Мы стали первой страной в мире, обладающей цифровым паспортом, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн.

И это — только начало пути к цифровому государству. 2021 год станет началом вхождения страны в режим пейперлес. Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или прочих бумажек для получения государственных услуг.

Наша цель на ближайшие годы — сто процентов государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в Интернете. Цифровая страна — это не только удобно. Это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Это мощное экономическое развитие, потому что доля цифровой экономики в мире стремительно возрастает. Месяц назад я подписал Указ о благоприятных условиях для развития IТ-индустрии. Украина уже становится мировым IT-хабом.

Также мы создаем уникальную в мире виртуальную экономическую зону Дiя.Сіті со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом. Этот проект обеспечит развитие креативного бизнеса и привлечение иностранных инвестиций. Такие идеи должны объединять страну. Так же, как идея о том, что украинцы должны жить достойно и быть богатыми. Ради этого мы одобряем законы, которые бизнес, инвесторы и международные партнеры ждали годами.

Задачами моей программы были детенизация экономики, развитие внутреннего производства, доступное кредитование. Далее — о конкретных шагах на этом пути: мы ликвидировали монополию Укрспирта и вывели эту отрасль из тени. На прошлой неделе уже приватизирован первый спиртовой завод. Следует продолжать этот процесс, в перспективе увеличить поступления в казну почти в восемь раз. По всей стране закрыты тысячи подпольных казино. Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже в следующем году, с первыми лицензиями, должно принести в бюджет пять миллиардов гривен.

Закрыты почти тысяча нелегальных заправок. В частности, благодаря этому официальные сети АЗС снизили цены на бензин. Учетная ставка Национального банка с 17% в апреле 2019 года снижена до рекордных в истории 6%. Что это дает? Это ипотека на жилье не под 25%, а под 10% и менее — она уже появилась. Это кредиты бизнеса не под 20%, а под 5%, 7% или 9%. Кстати, меньше чем за год по программе 5-7-9 малый и средний бизнес уже получил более 10 млрд гривен. Принят закон о концессии. Проведены конкурсы по концессии морских портов Ольвия и Херсон, которые привлекли инвесторов из Катара, Грузии и Швейцарии.

Мы начали масштабную приватизацию. Важно: речь идет не о стратегических объектах, а о сотнях неэффективных предприятий, где были только коррупция и долги. Вчера они приносили государству убытки, а уже сегодня — миллиарды. Например — отель Днепр. Кстати, он и ряд других объектов стали первым в истории имуществом, которое находилось в пользовании президента Украины и было передано на приватизацию.

Мы обеспечили энергетическую безопасность и подписали новый пятилетний контракт с Газпромом на транзит газа, а также получили три миллиарда долларов, выигранных в Стокгольмском арбитраже. Мы начинаем отопительный сезон с рекордными запасами газа и угля.

С 1 сентября минимальная заработная плата увеличена до пяти тысяч гривен. В январе 2021-го она будет составлять 6000, а в июле — 6500. Также проведена индексация пенсий и увеличены пенсии гражданам пожилого возраста. Дополнительных три миллиарда гривен направлено на повышение пенсий для людей старше 80 лет. В следующем году — людям старше 75 лет.

Важным является наше обещание и, без преувеличения, историческое решение — это запуск в Украине рынка земли. Вопиющее сопротивление этой реформе, манипуляции и мифы, желание политиков и отдельных бизнесменов сохранить «серый» рынок, на котором за это время они умыкнули 5 млн гектаров земли. Мы сделали эту реформу для людей. Право покупки получат только украинцы. Конечно, есть ограничения максимальной площади в собственности одного лица и льготные условия для украинских фермеров. И пока политики убеждали, что мы отобрали у украинцев землю, я подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель из государственной в коммунальную собственность.

Местное самоуправление получит в собственность более двух миллионов гектаров земли. Это средства от землепользования, которые можно направить на развитие и благосостояние своих общин. Понятное дело, что коронакризис не сделал исключений для экономики Украины. Но все кризисы проходят. Пройдет и этот. А мы выйдем из него более сильными.

Мы пытались понять — что не так было сделано в управлении экономикой за 28 лет и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. И уже сегодня четко понятно — впереди много работы, а приоритеты определены.

Необходимо уменьшить долю государства в экономике и развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен, мы не можем удовлетворить всех. Но должны помочь тем, кто поможет другим. Это проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают инвестиции через налоги и создают новые рабочие места.

Налог на выведенный капитал и нулевая декларация. Хватит уже бесконечных дискуссий на эту тему. Поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать. Поручаю правительству учесть эти и другие важные направления.

И самое главное: Украине нужна полноценная стратегия развития не на два, три или пять лет. Достаточно уже мерить развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение — куда и почему должна двигаться наша экономика к 2030 году. Знаю, что такая работа проводилась правительством. Поэтому вместе с результатами аудита государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года.

На самом деле существует еще одно направление, которое может и должно наполнять государственный бюджет. Это эффективное противодействие коррупции. В моей программе написано — не борьба с коррупцией, а победа над ней. Но есть предположение, что правоохранительные органы дочитали предложение не до конца и воспринимают как задачу только первую часть — «неборьба с коррупцией».

Откровенно говоря — мне все это надоело. У нас нулевая толерантность к коррупции, это подтверждают наши партнеры в Европе и США. Но достаточно ли президенту не воровать, чтобы не воровали другие? Нет. Люди говорят: весна пришла, где посадки? Верите или нет, но именно с этого вопроса и с таких слов, которые неприемлемо говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями шести (!) правоохранительных органов.

Каждый раз я напомню им — созданы все условия. Мы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение. Есть возможность конфискации незаконных активов. Полная оперативная независимость НАБУ И САП, которой не было с 2015 года. Запустили работу Высшего антикоррупционного суда. Перезагрузили НАПК.

Они говорили: нам мешают только телефонное право и отсутствие политической воли. Воля есть. Телефонного права нет. Оппоненты заявляют, что это не так. Скажите: где же телефон? Может, хоть тогда будет результат?

Потому что сейчас законодательные, оперативные, материальные, психологические условия есть. А реального результата нет. Я не имею права вмешиваться в вашу работу, но имею право дать ей оценку. Моя оценка — неудовлетворительно. И я верю — ее можно и нужно исправить. Я прошу народных депутатов сосредоточиться на антикоррупционной стратегии на ближайшие четыре года. Да, за эти годы написано немало стратегий. И они не гарантируют результата. Но я не успокоюсь и докажу всем, что Украина без коррупции — это не фантастика, это должно стать реальностью. И мне все равно, сколько ради этого нужно будет поменять генеральных прокуроров, министров или других руководителей.

Не менее важна и работа наших судов. Я согласен с международными партнерами о необходимости судебной реформы. Но уверен — никому не нужна реформа только ради слова «реформа». За годы независимости каждая новая власть начинала реформу судебной системы. В итоге — правительства, парламенты, президенты в стране меняются, а судебная система остается.

«Объективное, непредвзятое, справедливое правосудие» звучат для граждан как слова иностранного происхождения. Нам нужны перемены. Не перефразированные мысли из предыдущих вариантов судебной реформы, а действенные решения. Именно их я ожидаю от соответствующей правовой комиссии, созданной в Офисе президента.

Нам нужна Украина, где коррупции нет, а честные суды есть. Этого хотят все наши граждане. Этому будут аплодировать все наши международные партнеры. Кстати, кто бы там что ни говорил, международная коалиция продолжает поддержку Украине, более того — она выходит на новый уровень.

Мы сохранили двухпалатную поддержку США. Украина и Великобритания официально стали стратегическими партнерами. На беспрецедентный уровень вышли отношения Украины и Турции. Надежным партнером (без преувеличения — международным собратом) для нас остается Канада.

А все эксперты отмечают, что нынешний Саммит Украина — ЕС и совместное заявление едва ли не впервые так основательно демонстрируют партнерство Украины и Европы. Отмечают наши успехи, в частности, ощутимый прогресс выполнения Соглашения об ассоциации, все предпосылки для «промышленного безвиза», Соглашения о совместном авиационном пространстве с ЕС, углубленная интеграция украинских рынков с европейскими.

А еще — четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает. Кто бы вам что ни говорил. Это касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем — так же, как с Всемирным банком и ЕБРР. Сегодня мы фактически заново строим конструктивный диалог и добрососедские отношения с Венгрией, Румынией, Польшей. Вместе с Польшей и Литвой мы основали Люблинский треугольник — это платформа политического, экономического и социального взаимодействия.

И незаметной, но действительно важной победой на мировой арене я считаю еще один факт: на международном уровне исчезла фраза «мир устал от Украины». Мы представили имидж нашего государства нового содержания. На Украину начали смотреть по-новому. Воспринимать как конструктивного, надежного, а следовательно, равноправного игрока. Как страну, которая ценит любую поддержку и надеется прежде всего на себя, потому что понимает, что никто за нас не воплотит преобразования, никто за нас не построит успешную страну.

Мы стали проактивными. И в этом контексте следует отметить нашу инициативу — создание в Киеве штаб-квартиры Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Украина имеет реальный опыт такого противодействия. Кстати, некоторых из присутствующих в зале приглашаю присоединиться к участию в статусе известных экспертов по созданию фейков и дезинформации. Пусть ваш большой опыт в этом послужит Украине.

Уважаемые друзья! Следует признать, тема COVID-19 заполонила все пространство, но в то же время это не единственный вызов для медицины. Facebook, Instagram и мой рабочий стол были заполнены обращениями врачей по второму этапу медицинской реформы. Существовал риск увольнения 50 тыс. медиков и закрытия 332 больниц. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.

Всего этого мы не допустили. Не допустили, чтобы детские врачи уехали за границу и случился катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть. Знаю, тема медицинской реформы вызывает оживленные споры, и давайте откровенно скажем — у этой реформы есть как неоспоримые преимущества, так и откровенно слабые места.

Наша задача — сохранить положительные моменты и исправить ошибки. Реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней. Кроме того, жду от профильного комитета и министерства модели страховой медицины, которые могли бы появиться в Украине.

Я хочу отметить создание и развитие системы трансплантологии. В ближайшие два-три года должна заработать сеть трансплантационных центров. Это поможет сохранить многие жизни украинцев без необходимости делать дорогостоящие операции за рубежом. Важным является повышение заработной платы медикам. С 1 сентября уже повысили на 25%, 50% и 70%. Это только начало. Согласно плану Минздрава в 21-м году минимальная заработная плата врача должна составлять 20-25 тыс. грн; медицинской сестры — 15 тыс. грн; младшего медицинского персонала — до 10-12 тыс. грн.

Убежден, что следующими должны быть педагоги и ученые. Есть одна характерная черта, которая объединяет все успешные сегодня страны. В начале своего пути все они инвестировали в образование. Предоставили ей стратегическое значение. Сегодня мы пытаемся продвигаться этим же путем, параллельно решая проблемы украинского образования: это доступность и качество детских садов, повышение престижа профессии учителя и заработных плат, создание современной инфраструктуры — новых садиков и школ.

Мы начали восстановление профессионально-технического образования, фактически уничтоженного за последние 20 лет, хотя сегодня в квалифицированных рабочих кадрах нуждается страна.

Мы уделяем особое внимание высшему образованию. Оно должна готовить конкурентоспособных в современном мире профессионалов, отвечающих тенденциям нашей и мировой экономики. Безусловно, ведь наука всегда является драйвером для инноваций и экономики. Развитие научно-исследовательской инфраструктуры и поддержка талантливых украинских ученых должны стать приоритетом. Образование и наука — это отрасль, где результат не заметен сразу, но в итоге он станет определяющим.

И о том, где результат, наоборот, заметен довольно быстро и всем: для реализации пункта программы «Комфортная страна» мы начали «Большую стройку». И это не просто название очередной государственной программы. Все видят, что в стране действительно продолжается большое строительство. Мы «сшиваем» Украину — не только идеями, но и дорогами и мостами. В этом году — это четыре тысячи километров дорог государственного значения и две тысячи местного значения. 100 школ, 100 садиков, 100 спортивных объектов. 210 приемных отделений с новейшим медицинским оборудованием. Когда мы озвучили эти цифры в начале года, многие не верили. Но большинство из этих объектов уже готовы, и до конца года мы выполним этот план.

Конечно, же порой звучит критика: мол, мы заканчиваем некоторые объекты предыдущей власти. Ключевое слово — заканчиваем. Не затягивайте на годы, «распыляя» средства на их строительство. А заканчиваем. Качественно и быстро.

Более того, мы завершаем объекты не только предыдущей власти, но и их предшественников и предшественников их предшественников. Пример — больница Охматдет, открывшаяся после реконструкции летом, и Запорожский мост — самый известный долгострой страны. Сегодня там уже идут активные работы, и мы обязательно завершим этот объект.

«Большая стройка», несмотря на давнюю традицию украинской политики, не закончится после местных выборов, а станет еще более масштабной. Кроме новых дорог, школ, садиков и больниц, мы начнем реставрацию украинских замков, театров, музеев, объектов культурного и архитектурного наследия.

Мы также готовим программу «Украина — чемпион!»: В каждом регионе страны должна быть большая современная спортивная арена. Каждая из них будет носить имя выдающегося украинского чемпиона.

Комфортная страна невозможна без полноценного покрытия качественным интернетом и современных, реконструированных или новых аэропортов в каждом регионе. Ежедневно мы работаем над этим, чтобы сделать такой Украину, где гражданам будет максимально комфортно жить. По которой они с удовольствием будут путешествовать и которую будут посещать миллионы туристов со всего мира.

Дорогие украинцы! Знаете, можно целую вечность смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как политики говорят о проблемах Украины. Но от того, что мы будем говорить, проблемы не исчезнут. Нужно работать. Я знаю, что есть огромное количество важных и проблемных для страны вопросов, о которых сегодня мы не упомянули. Если бы я коснулся каждого из них — это послание растянулось бы до 2024 года и последующих президентских выборов. Поэтому меньше слов.

Мне также известны все пункты моей программы, которые пока не выполнены. Они ежедневно указывают мне путь. Дают энергию, дабы воплотить мою мечту. Я хочу передать следующему президенту Украины вот эту программу, где каждый пункт будет отмечен галочкой как выполнен. И искренне сказать вам: «Дорогие украинцы! Мне перед вами не стыдно».

Напоследок: 25 октября в Украине состоятся местные выборы, очень важные, — не для политических партий, а для вас. Для развития и благосостояния ваших городов, сел, общин. В этот день я задам вам пять вопросов и буду ждать от вас ответы.

Ну а сегодня я поставлю важные, откровенные вопросы самому себе — и сразу на них отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы еще тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да!

Слава Украине!